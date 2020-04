Hledají se nej zdravotní sestřičky i bratři

Náchodsko - Jste sympatická, veselá, odvážná, máte smysl pro humor, jste prostě ta nej? Tak právě pro vás je tu soutěž Batist Nej sestřička roku 2020. Do dvanáctého ročníku se stejně jako v předchozích letech mohou přihlašovat i zdravotní bratři. Nej sestřičku může nominovat každý lékař, pacient, zkrátka ten, kdo má takového člověka ve svém okolí, a to do pondělí 13. dubna na webu nejsestricka.cz/prihlaska/.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech