Hnízdění sokolů má přednost. Turisté mohou dravce pozorovat dalekohledem

Barmani BARMAN/-KA (HERNA BAR AGH). Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Zaměstnavatel přijme obsluhu do nově otevřeného baru (HERNA BAR AGH Červený Kostelec)., Požadavky: minimální praxe v oboru podmínkou, spolehlivost, příjemné vystupování. , Před návštěvou nejdříve telefonický kontakt za účelem sjednání schůzky - p. Víšek tel.: 777 311 077.. Pracoviště: Falknor deal s.r.o. - provozovna, Jiráskova, č.p. 199, 549 41 Červený Kostelec. Informace: Robert Víšek, +420 777 311 077.

Obsluha ostatních strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená OPERÁTOR/-KA VÝROBNÍ LINKY NETKANÉ TEXTILIE. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 27100 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Kimberly-Clark hledá do 12hod. směnového provozu závodu v Jaroměři nedaleko Hradce Králové pracovníka/pracovnici na pozici: Operátor výrobní linky netkané textilie. Nástup dle dohody., , Zaměstnavatel požaduje: SŠ nebo učební obor (technické zaměření preferováno), praxe v průmyslu vítána, schopnost pracovat ve směnném provozu (12hodinové směny), všestrannost, pečlivost a spolehlivost, předpoklady pro týmovou práci. , Pracovní náplň: zajištění a prosazování veškerých aspektů bezpečnosti práce, doplňování materiálů, identifikace a řešení procesních problémů, kontrola kvality výrobku, vedení výrobní dokumentace, základní údržba a úklid zařízení, plnění výrobních cílů., Zaměstnavatel nabízí: měsíční mzdu 27 100 Kč - 30 000 Kč (dle individuálního ohodnocení) , pracovní smlouvu na dobu neurčitou, výhodné celkové odměňování a zaměstnanecké benefity: až 9.000 Kč ročně do penzijního fondu, 8.400 Kč ročně do životního pojištění, 2.000 Kč ročně na volnočasové aktivity a další příležitostní odměny za výkon, možnost nákupu zaměstnaneckých akcií s příspěvkem společnosti, možnost nákupu vybraných výrobků za zvýhodněné ceny, příspěvek na stravování, kurzy angličtiny zdarma, zajímavou práci a zkušenost dynamického prostředí globální společnosti, možnost profesního růstu., Kontakt: zašlete životopis a motivační dopis na adresu jaromer.nabor@kcc.com.. Pracoviště: Kimberly-clark, s.r.o. - provozovna, Dolecká, č.p. 111, 551 01 Jaroměř 1. Informace: , .