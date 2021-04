Loňský rok byl rekordní, když na Broumovsku zahnízdilo deset párů sokolů. Letos jich bude zřejmě o něco méně. „Kompletní monitoring ještě nemáme dokončený. Zatím víme o osmi párech, které jsme zaznamenali na místech známých z předchozích let,“ říká zoolog Správy CHKO Broumovsko Petr Kafka.

Přestože se duben přehoupl do druhé poloviny, tak ještě před několika dny se teploty pohybovaly pod nulou a občas sněžilo. Sokoli ale prý zimomřiví nejsou „Většina párů již sedí na vajíčkách. Hnízda mívají umístěné pod převisem, takže výkyvy počasí pro ně nehrají žádnou zásadní roli,“ říká Kafka, že chladným počasím by snůšky být ohroženy neměly. Větším problémem než mrazivá rána minulých dnů by bylo, kdyby po vylíhnutí mláďat, které se očekává na přelomu dubna a května, začal padat sníh nebo vydatně pršet. „To je nejvíce citlivé období. Pokud by bylo hnízdo na špatně chráněné římse nebo v hodně otevřené dutině, tak tam hrozí prochladnutí a je konec.“

Více než počasí by sokolům vadil nadměrný hluk, když by byli rušeni zejména vstupem veřejnosti do blízkosti hnízd či provozováním horolezecké činnosti. V loňském roce měli díky uzavřeným prohlídkovým okruhům v pískovcových skalách sokoli na hnízdění více klidu. Aby nebyli sokoli při hnízdění rušeni uzavřela Správa CHKO Broumovsko některé turistické lokality. Tradičně se jedná o oblast Chrámových stěn v přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály a omezení přístupu veřejnosti se týká přírodní památky Kočičí skály na stolové hoře Ostaš.

Úspěšnost hnízdění nebyla v posledních letech vysoká. V loňském roce z deseti hnízd vylétli mladí sokolící ze tří. „Jednalo se celkem o sedm mláďat,“ připomněl Petr Kafka s tím, že hnízdní úspěšnost by se měla pohybovat kolem 50%. „Máme tedy ještě co dotahovat. Důležité je zajistit sokolům klid na hnízdění – nejlépe formou odklonění turistů. Ztrátám způsobených přirozenými predátory samozřejmě zabránit nemůžeme a ani nechceme,“ ujišťuje Kafka. Aby dokázali lépe objasnit případné nezdary, pomáhají u některých hnízd fotopasti. „Na některých hnízdech již fotopasti máme a plánujeme ještě další umístění,“ říká zoolog, že kromě pravidelné lokality v Chrámových stěnách je několik hnízd v Broumovských stěnách, na zmiňované Ostaši a některých nepřístupných místech Adršpašsko - teplických skal.

Mladí sokolíci by se měli začít líhnout na přelomu dubna a května. Následná hnízdní péče trvá kolem 40 dní, takže zhruba v polovině června by měla mláďata vylétnout.