Sezóna začala děsivě, ale pak se rozběhla na plné obrátky. I tak se dá shrnout v posledním prázdninovém týdnu letošní pohled do autokempů v kraji. Nejinak na tom byl i Camping Božanov, který provozují holandští manželé, jež do česko-polského příhraničí pod Broumovské stěny osud zavál před 15 lety.

"V Holandsku máme rovinu, takže naši krajané jsou nejvíce nadšeni ze skal a kopců," říká Hillebrand Heerkens, provozovatel kempu na úpatí Broumovských stěn. Foto: Archiv Deník | Foto: Deník / Jiří Špreňar

„Hledali jsme místo maximálně tisíc kilometrů od Holandska, aby se sem dalo dojet za jeden den a byla tam možnost i v zimě co nabídnout. Když jsme přijeli poprvé na Broumovsko, tak se nám tu hned zalíbilo. Původně jsme chtěli jen penzion, ale postupem let se to rozrostlo na 50 kempovacích míst. Růst už nemáme kam,“ usmívá se Hillebrand Heerkens.