Desítky kilometrů na popel spálené krajiny a nekonečný boj hasičů s plameny. V tomto prostředí se svým fotoaparátem několik dní pohyboval novoměstský fotograf Michal Fanta, který zde zachytil české hasiče bojující s řeckým ohněm. Za sérii snímků lesních požárů, které na přelomu srpna a září zdevastovaly obrovské území Řecka, získal v rámci soutěže Czech Press Photo ocenění Fotografie měsíce září. V naší fotogalerii se můžete podívat na práci českých hasičů v řecké výhni.

Za sérii snímků lesních požárů, které na přelomu srpna a září zdevastovaly obrovské území Řecka, získal Michal Fanta v rámci soutěže Czech Press Photo ocenění Fotografie měsíce září. | Foto: HZS KHK/Michal Fanta

Sto čtyřicet členů a nasazení až po dobu tří týdnů. Tak by se dalo shrnout působení českého týmu, který byl vyslán v druhé polovině srpna na pomoc s hašením rozsáhlých lesních požárů. Do Řecka vyjeli hasiči a záchranáři pomáhat v úterý 22. srpna, s veškerou zásahovou technikou se vrátili zpět do České republiky v úterý 12. září.

Michal Fanta zvítězil v Czech Press Photo se snímky požáru v Českém Švýcarsku

Čeští hasiči pomáhali s pozemním hašením v oblasti Alexandroupolis u řecko-tureckých hranic, kde v terénu působil v oblasti národního parku Dadia – Lefkimi – Soufliou. Kromě zamezení šíření požáru ve volné přírodě se podařilo uchránit více než 80 domů v požárem ohrožené obci Giannoulli, hasiči pomáhali také s obranou obce Dadia, vojenské základny v Provatonas.

Za sérii snímků lesních požárů, které na přelomu srpna a září zdevastovaly obrovské území Řecka, získal Michal Fanta v rámci soutěže Czech Press Photo ocenění Fotografie měsíce září.Zdroj: HZS KHK/Michal Fanta

Požár, který se kolem Alexandroupolis rozhořel, byl největším požárem, jenž Evropa od roku 2000 pamatuje. Spálená plocha dosáhla přes 96 tisíc hektarů. „Na místo jsem se vydal dokumentovat práci Hasičského záchranného sboru ČR, který byl jedním z mnoha mezinárodních týmů, jež s hašením požáru pomáhaly. Do Řecka jsme se přesunuli s druhým odřadem, který střídal první turnus zasahujících. Letěli jsme vojenským letounem CASA a již před přistáním v Alexandropoli, bylo jasné, že to, čím prolétáme, nejsou mračna, ale kouř. Po přistání se nám naskytl pohled na desítky kilometrů na popel spálené krajiny a požáry, které se z malých ohnisek kvůli silnému větru rozrůstaly do monstrózních rozměrů, a to i po více než týdnu boje s plameny. Jeden z požárů, který se rozhořel nedaleko základny, kde hasiči měli hlavní tábor, dokonce jen během jediného dne spálil na 900 hektarů, které změnil v měsíční krajinu,“ popsal fotograf Michal Fanta okamžiky, které svým fotoaparátem zvěčnil.

Ohnivé Hřensko jinak: Stojí po boku hasičů v první linii, v ruce má ale foťák

Novoměstský fotograf zachytit boj s ohněm umí. To potvrzuje divácká soutěž, která probíhala na výstavě Czech Press Photo v Národním muzeu. Se souborem fotografií z loňského požáru v Národním parku České Švýcarsko se Michal Fanta umístil na druhém místě. „V Hřensku jsem fotografoval s hasiči od druhého dne vypuknutí požáru po celý týden. Dokumentace tohoto období byla hodně intenzivní, spalo se jen pár hodin denně. V našich podmínkách republiky to bylo něco zcela ojedinělého – od nasazení stovek hasičů a jejich mimořádné práce – mnohdy v komplikovaném terénu – až po masivní zapojení techniky včetně velkého množství letecké techniky, jak z ČR, tak ze zahraničí. Na hasičích byla někdy vidět únava, ale také velká odhodlanost požár přemoci,“ okomentoval Michal Fanta pro Czech Press Photo vznik plamenné série.