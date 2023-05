FOTO, VIDEO/ Náročný zásah za sebou mají hasiči a záchranáři v Adršpašsko-teplických skalách. V neděli po čtrnácté hodině tady ze skály spadli dva horolezci. Záchranáři využili i vrtulník.

Profesionální hasiči se záchranáři zasahovali v Adršpachu, kde se zřítili dva horolezci. | Foto: HZS Královéhradeckého kraje

Do lokality Řeřichova rokle v Adršpašsko-teplických skalách se sjelo v neděli odpoledne větší množství záchranářů. Z několikametrové výšky zde spadli ze skalní stěny dva horolezci, muž a žena). "Oba zůstali zranění v těžko přístupném terénu, kam se k nim museli zasahující dostat po svých od bodu záchrany číslo 126 nedaleko skalního útvaru Milenci. Profesionální a dobrovolní hasiči pomáhali záchranářům s ošetřením a se zajištěním horolezců do prostředků pro transport v podvěsu pod vrtulníkem," popsala zásah mluvčí hasičů Martina Götzová. Zraněné osoby byly z terénu dopraveny na nejbližší vhodné místo, kde byly přeloženy do vrtulníků letecké záchranné služby a transportovány do nemocnice.

Nedělní záchranné akce ve skalách se zúčastnily čtyři jednotky hasičů, letecký záchranář HZS z centrální stanice Hradec Králové, dva vrtulníky letecké záchranné služby, zdravotničtí záchranáři a Skalní záchranná služba.