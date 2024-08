„Vloni přilákal festival na 8000 návštěvníků a letos se dá očekávat stejný zájem,” říká ředitel festivalu Petr Kašpar, který 41. ročník bude zahajovat za novotou zářící fasádou teplického kina.

Sehnat ubytování? V podstatě beznadějné

Přestože byl i na začátku týdne v Teplicích nad Metují klid, tak plně obsazené rezervace všech hotelů a penzionů v okolí napovídají, že invaze lezců a outdoorových nadšenců je na spadnutí.

„V okolí festivalového místa jsou hotely a penziony momentálně plně obsazené, kapacita je vyčerpána a žádné další pokoje nejsou k dispozici," hlásí pořadatelé. Stejná situace je i v okolních autokempech. Dostupné je tak alternativní řešení v podobě našeho stanového městečka na louce u věže.

Lezecké hvězdy ochutnají teplický pískovec

Jak je na město na jednorázový nápor tolika tisíc návštěvníků připraveno? „Příprava je za ty roky už konstantní. Doufejme, že počasí nám bude přát," věří po pondělním dešti Petr Kašpar. Jak dodává, nejde jenom o samotný festival, ale už v úterý začíná natáčení filmu s hlavními festivalovými hosty. „Večer má přiletět jeden z hlavních hostů - Angličan Johnny Dawes, což je zástupce generace špičkových lezců 80. a 90. let. Ten společně s dalšími hosty, kterými jsou Magnus Midtbø z Norska či polský ledoborec Adam Bielecki vyrazí do skal. Všichni si chtějí zalézt, tak uvidíme, co nám dovolí počasí," věří ve vstřícnost počasí a naplnění cíle - natočit dokument o atmosféře festivalu a o místním lezení pohledem těchto špičkových lezců, kteří na písku nikdy nebyli. „Necháme je dotknout se zdejšího písku, zdejších lezeckých tradic a toho všeho co s tím souvisí," dodává.

Filmy a besedy

Na festival se přihlásilo na 150 filmů, z nichž se ve filmových blocích představí nakonec 35 snímků z celého světa. Ale kromě záběrů z velehor či jiných autdoorových aktivit jsou velkým lákadlem i živé besedy. „Filmový festival už máme v podstatě v názvu, takže s filmy to je jasné. V zásadě ten současný trend je takový, že nejvíc táhnou živí hosté a jejich přednášky. Myslím si, že tady máme velice zajímavé lidi, které představujeme na našich nových stránkách," říká Kašpar s dovětkem, že přednášky budou jak v kině, tak i v amfiteátru.

Nový web je podrobný a přehlednější

Návštěvník, který si otevře webové stránky festivalu, tak si určitě všimne velkého pokroku. „Je to tak. Máme novou podobu webové prezentace a já tomu říkám stránky s příběhem. Po několika letech takových provizorních webovek jsme se spojili s Petrem Kyselou, který je s festivalem dlouhodobě spjat. Jeho otec řezbář například vyřezával mnoho let festivalové ceny Boryše. Petr vytvořil naprosto geniální webový systém, který se bude rozvíjet. Teď jsme spustili jeho první fázi, což je teda program festivalu, prodej vstupenek. Každopádně všechno by mělo být přehlednější, přístupnější a funkčnější než tomu bylo doteď. Do budoucna hodláme web dále rozvíjet, protože to bude důležitý nástroj pro další organizaci festivalu," je si vědom důležitosti festivalového online propojení.

K trávníku v parku chtějí být šetrnější

Program festivalu neustále bobtná - od roku 2021 se festival rozrostl o „amfiteátr” na louce za úřadem, vloni se část programu odehrávala na statku pod komínem. Co letos – objevili pořadatelé zase nějaké nové místo? „Rozvíjíme statek zpřístupněním další budovy, kde bude jednak chill-outová zóna, dětský koutek a bude tam i workshop s lezeckými materiály. Na statku bude posílené gastro, kde bude k dispozici čajovna, ranní pekárna i vegeteriánská krmě. Malinko jsme reorganizovali i program v parku. Je zde nový trávník, tak děláme všechno pro to, aby se mu nic nestalo. I boulderová stěna, kde se v sobotu uskuteční boulderingové závody, je postavena jinak, abychom byli k trávníku co nejšetrnější," říká ředitel festivalu.

Místní mají permanentku zadarmo

Festival je čím dál větší, čím dál dražší a pokud chceme zůstat na vstřícných cenových hladinách za vstupenky, tak musíme získávat finanční prostředky jinde. I proto se letos o maličko rozšířila nákupní zóna. Je to jedna z cest jak poplatit stále vzrůstající náklady. I tak jsme museli zvednout cenu vstupného na filmové bloky z 80 korun na stovku. Chceme lidi motivovat, aby si vstupenky kupovali před festivalem proto, je v předprodeji cena permanentek pouze do středeční půlnoci cenově zvýhodněna za 490 korun, pak bude o sto korun vyšší. Veškeré přednášky a dění v amfiteátru, programu v parku a na statku budou v rámci permice. Jen zmiňované filmové bloky se platí stokorunou.

Výhodu mají ti, kteří mají v Teplicích trvalý pobyt. „I letos máme pro místní připravené permice zdarma. K vyzvednutí budou od čtvrtka 22. srpna po celou dobu konání festivalu a to v Infocentru během festivalové otevírací doby, tj. denně od 8:00 do 20:00 hod. Dvoudenní permanentka zdarma bude vydána pouze občanům s trvalým pobytem v Teplicích nad Metují po předložení dokladu totožnosti," připomíná vedení města.

Podívejte se na fotografie z loňského ročníku:

Víkendová atmosféra 40. ročníku MHFF v Teplicích nad Metují arrow_left arrow_right info Zdroj: Michal Fanta 1/23 Prostřednictvím fotogalerie Michala Fanty můžete nasát víkendovou atmosféru 40. ročníku MHFF v Teplicích nad Metují.

info Zdroj: Michal Fanta 2/23 Prostřednictvím fotogalerie Michala Fanty můžete nasát atmosféru 40. ročníku MHFF v Teplicích nad Metují.

info Zdroj: Michal Fanta 3/23 Prostřednictvím fotogalerie Michala Fanty můžete nasát atmosféru 40. ročníku MHFF v Teplicích nad Metují.

info Zdroj: Michal Fanta 4/23 Prostřednictvím fotogalerie Michala Fanty můžete nasát atmosféru 40. ročníku MHFF v Teplicích nad Metují.

info Zdroj: Michal Fanta 5/23 Prostřednictvím fotogalerie Michala Fanty můžete nasát atmosféru 40. ročníku MHFF v Teplicích nad Metují.

info Zdroj: Michal Fanta 6/23 Prostřednictvím fotogalerie Michala Fanty můžete nasát atmosféru 40. ročníku MHFF v Teplicích nad Metují.

info Zdroj: Michal Fanta 7/23 Prostřednictvím fotogalerie Michala Fanty můžete nasát atmosféru 40. ročníku MHFF v Teplicích nad Metují.

info Zdroj: Michal Fanta 8/23 Prostřednictvím fotogalerie Michala Fanty můžete nasát atmosféru 40. ročníku MHFF v Teplicích nad Metují.

info Zdroj: Michal Fanta 9/23 Prostřednictvím fotogalerie Michala Fanty můžete nasát atmosféru 40. ročníku MHFF v Teplicích nad Metují.

info Zdroj: Michal Fanta 10/23 Prostřednictvím fotogalerie Michala Fanty můžete nasát atmosféru 40. ročníku MHFF v Teplicích nad Metují.

info Zdroj: Michal Fanta 11/23 Prostřednictvím fotogalerie Michala Fanty můžete nasát atmosféru 40. ročníku MHFF v Teplicích nad Metují.

info Zdroj: Michal Fanta 12/23 Prostřednictvím fotogalerie Michala Fanty můžete nasát atmosféru 40. ročníku MHFF v Teplicích nad Metují.

info Zdroj: Michal Fanta 13/23 Prostřednictvím fotogalerie Michala Fanty můžete nasát atmosféru 40. ročníku MHFF v Teplicích nad Metují.

info Zdroj: Michal Fanta 14/23 Prostřednictvím fotogalerie Michala Fanty můžete nasát atmosféru 40. ročníku MHFF v Teplicích nad Metují.

info Zdroj: Michal Fanta 15/23 Prostřednictvím fotogalerie Michala Fanty můžete nasát atmosféru 40. ročníku MHFF v Teplicích nad Metují.

info Zdroj: Michal Fanta 16/23 Prostřednictvím fotogalerie Michala Fanty můžete nasát atmosféru 40. ročníku MHFF v Teplicích nad Metují.

info Zdroj: Michal Fanta 17/23 Prostřednictvím fotogalerie Michala Fanty můžete nasát atmosféru 40. ročníku MHFF v Teplicích nad Metují.

info Zdroj: Michal Fanta 18/23 Prostřednictvím fotogalerie Michala Fanty můžete nasát atmosféru 40. ročníku MHFF v Teplicích nad Metují.

info Zdroj: Michal Fanta 19/23 Prostřednictvím fotogalerie Michala Fanty můžete nasát atmosféru 40. ročníku MHFF v Teplicích nad Metují.

info Zdroj: Michal Fanta 20/23 Prostřednictvím fotogalerie Michala Fanty můžete nasát atmosféru 40. ročníku MHFF v Teplicích nad Metují.

info Zdroj: Michal Fanta 21/23 Prostřednictvím fotogalerie Michala Fanty můžete nasát atmosféru 40. ročníku MHFF v Teplicích nad Metují.

info Zdroj: Michal Fanta 22/23 Prostřednictvím fotogalerie Michala Fanty můžete nasát atmosféru 40. ročníku MHFF v Teplicích nad Metují.

info Zdroj: Michal Fanta 23/23 Prostřednictvím fotogalerie Michala Fanty můžete nasát atmosféru 40. ročníku MHFF v Teplicích nad Metují.

Za kolik na fesťák?

(permanentka v předprodeji do středeční půlnoci): Permanentka pátek + sobota – 590 korun

Jednodenní (pátek nebo sobota) - 390 korun

Filmový blok (kino, statek) - 100 korun

Přednášky - 150 korun nebo v rámci permanentky