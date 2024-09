REFERENT / REFERENTKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Oddělení rozvoje města, Odboru majetku města - MěÚ Nové Město nad Metují Pracovní poměr na dobu neurčitou. Předpoklad nástupu do zaměstnání: říjen 2024 nebo dle dohody. Platové zařazení: 11. platová třída (dle NV č. 341/2017 Sb.), rozmezí platu 26.600 Kč - 37.170 Kč + osobní ohodnocení. Co bude náplní Vaší práce: zajišťování činností spojených se zadáváním veřejných zakázek (ZZVZ) od okamžiku zahájení přípravy zadávacího řízení do jeho ukončení; příprava podkladů k zakázce, vytvoření ZD včetně všech podkladů a návrhů smluv; spolupráce s dotačními manažerkami při využívání dotačních titulů; uveřejňování v rámci ZZVZ (profil, věstník); případné uzavírání dodatků smluv, změny závazků ze smlouvy atd.; vyřizování žádostí občanů. Co od Vás zaměstnavatel očekává: orientaci v technické a projektové dokumentaci; zkušenost s obsluhou profilu zadavatele a Věstníku veřejných zakázek a zadáváním veřejných zakázek výhodou; orientace v rozpočtových programech výhodou; vstřícnost k občanům a umění jednat s lidmi; dobrou znalost práce na PC, především v MS Office; znalost regionu, časovou flexibilitu, ochotu se dále vzdělávat; řidičský průkaz sk. B; orientaci v právních předpisech souvisejících s oborem požadované práce, především v zákoně č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, dále v zákoně č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC: státní občanství ČR, trvalý pobyt v ČR; nad 18 let věku, znalost jednacího jazyka; bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům. Kvalifikační předpoklady dle NV č. 341/2017 Sb.: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu (výhodou obory: právo a právní věda, veřejná správa, ekonomika ve stavebnictví nebo technické obory – např. stavebnictví, doprava atd.). Zaměstnavatel nabízí: stabilní zázemí úřadu územní samosprávy - podpora profesního i osobního rozvoje, po zkušební době osobní ohodnocení, mimořádné odměny, příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění, 3 dny zdravotního volna, 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, služební telefon s možností soukromého využití za snížený tarif, kurzy angličtiny. Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení a titul zájemce; datum a místo narození, státní příslušnost zájemce; místo trvalého pobytu zájemce (z důvodu kontaktu uveďte i tel. číslo nebo e-mail); číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce. K přihlášce se připojí tyto doklady: strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o předchozích a dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech; výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, popř. čestné prohlášení o bezúhonnosti; úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně kopie osvědčení o absolvovaných kurzech prohlubování kvalifikace v požadovaném oboru; vzor přihlášky naleznete na: Formuláře odboru správy úřadu - Nové Město nad Metují - oficiální stránky (novemestonm.cz). Termín podání přihlášek: do 18. 9. 2024. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo. Posouzení přihlášek do výběrového řízení proběhne 19. 9. 2024. Ústní pohovor s vybranými uchazeči se uskuteční 24. 9. 2024. Uchazeči budou o čase výběrového řízení informováni emailem. Bližší informace podá Ing. Pavel Korda, vedoucí Oddělení rozvoje města, mobil: 727 840 149, e-mail: korda@novemestonm.cz Přihlášky doručte buď osobně na podatelnu MěÚ Nové Město nad Metují, nebo zašlete na adresu: MěÚ Nové Město nad Metují, nám. Republiky č. p. 6, PSČ 549 01. Přední stranu obálky označte slovy: “Výběrové řízení – ORM – Neotvírat“. 26 600 Kč

Detail nabízené práce