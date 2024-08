Rada Královéhradeckého kraje projednala navýšení vyrovnávací platby krajským oblastním nemocnicím o 117 milionů korun. Letos by tak kraj měl svým nemocnicím vyplatit dohromady 317 milionů korun.

Celková částka je nižší oproti původnímu předpokladu, který odhadoval letošní ztrátu krajských nemocnic až ve výši 480 milionů korun. Navýšení musí schválit ještě zastupitelé.

V současné době je hospodaření nemocnic negativně ovlivněno významným růstem osobních nákladů a mírou meziroční inflace.

V prosinci 2023 zastupitelstvo kraje schválilo rozdělení 200 milionů korun mezi nemocnice kraje. Nyní rada rozhodla o navýšení částky dle požadavku o 117 milionů korun.

Navýšená část vyrovnávací platby bude jednotlivým nemocnicím uvolňována tak, že 50 % navýšené části vyrovnávacích plateb bude nemocnicím uvolněno do 30 dnů po přijetí navrhovaného usnesení a zbylých 50 % vyrovnávacích plateb bude jednotlivým nemocnicím postupně uvolňováno na základě rozhodnutí Rady Královéhradeckého kraje v závislosti na jejich ekonomické situaci.

Pokud by se v posledním čtvrtletí roku 2024 ukázalo, že ekonomická situace nemocnic nevyžaduje vyrovnávací platbu v plné schválené výši, bude orgánům Královéhradeckého kraje předložen k projednání materiál, kterým bude možné snížit celkovou vyrovnávací platbu pro rok 2024.

Královéhradecký kraj vyplácí vyrovnávací platby svým nemocnicím pravidelně každý rok. Smlouvy o závazku veřejné služby kraj uzavřel s nemocnicemi v roce 2016 na období 10 let. Výši vyrovnávací platby určuje kraj spolu se zdravotnickým holdingem, a to na základě žádosti samotných nemocnic.

Smlouvy počítají s platbami za provoz ztrátových oddělení jako je například interna, chirurgie, neurologie či pediatrie.

Nemocnice zastřešované Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje mají dohromady 1,8 tisíce lůžek a pracuje v nich kolem 3,3 tisíce zaměstnanců.

Celkem na rok 2024

ON Jičín, a. s. - 105 687 912 Kč

ON Náchod, a. s. - 142 003 058 Kč

ON Trutnov, a. s. - 53 262 000 Kč

Městská nemocnice, a. s. - 16 308 000 Kč

Celkem - 317 260 970 Kč