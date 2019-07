Na perlu českého baroka, Hospitál Kuks, zavítalo od zahájení sezóny 35 tisíc návštěvníků. Podle kastelána Libora Švece je příchozích v porovnání s uplynulými lety méně. Kuks zažil svoji premiéru v roce 2015, kdy byl po roční opravě znovu otevřen veřejnosti. Tehdy návštěvníci trhali rekordy, čísla byla enormní. Dnes přicházejí nejen do expozic, ale vracejí se do celého areálu, který je podle Švece ještě v lepším stavu než v roce 2015.

Kastelán vidí za menším tokem příchozích více příčin. Jednak lidé hodně cestují do zahraničí. Kuks podle něho navíc leží v lokalitě, která nemá kromě dvorské zoo další lákadla. A návštěvnost ovlivňuje také počasí.

Přitom novinek je tu spousta. Začátkem roku zde instalovali dvě stě dvacet nových exponátů, které byly původní součástí hospitálu. V místnosti chovanců najdete například nové fotografie, podle archiválií je nově zrenovována i podlaha lékárny. „Nekončíme, expozice budeme dále obohacovat a poodhalovat střípky z minulosti,“ slibuje Švec. Z programu zve na Hrubozámeckou noc, návštěvníky vybízí k prohlídce bylinkové zahrady, která je letos mimořádně bujná.

V Ratibořicích na Náchodsku je návštěvnost proměnlivá. Začátek července byl slabý, nyní se to prý trošku vylepšilo. Ivan Češka z ratibořického zámku netuší, jaký je důvod. Do konce července tu lákají na speciální prohlídky pro menší děti v doprovodu kostýmované postavy, komtesy Hortensie.

Kost

„Jsme pod průměrem. Přikládám to tomu, že jsme avizovali naší rekonstrukci, která ovšem ještě nezasáhla provoz,“ vysvětluje si nízký zájem turistů správce Kosti Michal Macháček, který si ale není jistý, zda nejde o celorepublikový faktor. Kolegové si prý stěžují, že návštěvnost padá všude.

Nicméně provoz na Kosti bude zachován neomezeně do konce srpna. Hrad v majetku rodiny Kinských čeká na rekonstrukci třetí rok, v září by se měla třetina hradu „obalit“ do lešení, rekonstrukce za zhruba sto milionů má pokračovat do roku 2021. Půjde především o zpevnění zdiva a odvodnění.

Na Kost se tedy můžete vydat bez omezení, novinky vás čekají v podhradí. Každou středu se tu pořádá večerní grilování s vystoupením kovbojů.

Trosky - dominanta Českého ráje

Mimořádnou návštěvnost hlásí Trosky. „Jakmile se od poloviny července oteplilo, denně se přehoupneme přes tisícovku,“ tvrdí nadšeně Barbora Ustohlavová. Pro vysvětlení nejde daleko. „Jednak jsme dominantou České ráje, jednak máme bohatý doprovodný program.“ Trosky jsou navíc zpřístupněny každý den. Je to ale jedna z památek, kde se příchozí pohybují volně, bez průvodců. Pro informace jsou zde rozmístěny infocedule.

Trosky lákají na středeční Troskino, letní kino s námětem českých pohádek. Také kejklíře, ukázku dravců, lukostřelbu, vrhání nožem, nově je zde i voliéra s kachňátky. Takže ať jsou mraky, déšť či bouřka, na Troskách je lidí tisícovka.