„Začali jsme dělat klasickou čtyřbokou hranici s čtvercovou základnou, ale zdála se nám nějaká malá. Tak jsme ji rozebrali a začali skládat šestiúhelník a vylezlo z toho tohle," pokyne Jaromír Skřivánek rukou, v níž drží ještě motorovou pilu směrem k vysoké hranici. „Měřil jsem to a má 5,40 metrů a je v tom 31 vrstev polen," dodává technické parametry a neopomíná zmínit, že ještě před tím než pagoda vzplane plamenem, bude dozdobena čarodějnicemi

Na úterní Filipo-jakubskou noc se očekává početná účast jak místních, tak i přespolních a dokonce i návštěvníků zpoza hranice. Z polského městečka Radków to je do Božanova jen pár kilometrů a Poláci si zvyk pálení čarodějnic oblíbili.

- V předvečer Beltainu se milenci vydávali do lesů, květen potom byl svátkem milostných her a z této doby možná také pochází líbání pod rozkvetlým stromem na 1. máje.

Typy ohňů

Pagoda

Jedná se o slavnostní typ ohně, který si mnozí pamatujete z táborů. Stavba je náročnější, protože je potřeba do polen vytvořit zářezy, aby se pagoda při hoření nezbortila. Pagoda se staví čtyřboká nebo šestiboká ve tvaru jehlanu. Nejsilnější polena se staví do základu pagody a směrem k vrcholu se polena zužují a zkracují. Při hoření se horní patra postupně shazují do středu ohniště. Pagoda rychle hoří a vydává intenzivní sálavé teplo do okolí.

Hranice

Je snadnější variantou pagody. Polena pro hranici musí být ideálně stejně široká a staví se do tvaru čtverce či obdélníku. Ve srovnání s pagodou hoří hranice déle a intenzivněji. Nemusíte se také zabývat délkou polen a jejich tloušťkou. Hranice je vnímána jako nejslavnostnější typ ohně. Mnohé národy hranici využívaly a dodnes využívají k rituálním obřadům. Je tedy jasné, že hranici využijete na těch ohništích, kde máte dostatek palivového dřeva.