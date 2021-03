Na bedra měst a obcí přenesla vláda rozhodnutí o tom, jestli nechají svá hřiště v příštích dnech a týdnech otevřená. Kabinet doporučuje provozovatelům dětských hřišť, včetně obcí, uzavřít prostory dětských hřišť. Jak s tímto doporučením města naloží záleží na nich.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník / Miroslav Rada

„Tam kde to technicky lze a oplocení se zámkem to umožňovalo, tak tam to máme uzavřené," zmínila mluvčí náchodské radnice Nina Adlof dětská sportoviště i dopravní hřiště.