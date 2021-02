„Máme toho dost! Chceme volně dýchat!“ Tato a další slova nespokojenosti s opatřeními, jež s přestávkami už téměř rok omezují život v celé zemi, budou poslední únorovou neděli od 14 hodin znít na hronovském náměstí.

„Je mi velkou ctí představit vám řečníky,“ prozrazuje svolávatelka setkání Zdeňka Pitašová, kdo na hronovském náměstí vystoupí s kritikou vládních opatření. Z poslanecké sněmovny dorazí poslanci Lubomír Volný a Marian Bojko, Lenka Tarabová, která považuje opatření za vládní šikanu či lékařka Karen Pumrová.

Demonstrace „proti všemu“ ale není přijímána mezi místními s nadšením. „Jste ostudou města a měla byste se stydět! Všichni se snaží tuto dobu doslova přežít a vy tu organizujete takové sešlosti k ničemu!“ kritizovala pořadatelku ve facebookové diskusi k této události Jitka Šimková. „Nemám proč se stydět. Mám svůj názor a za ním si stojím. Že se vám nelíbí, to je váš boj,“ reagovala Zdeňka Pitašová.

I když se rada města jednomyslně od podobných akcí distancuje, neměla radnice možnost pořádání demonstrace zakázat. „Nepovažujeme to vůbec za šťastné. Dobře, mají na to právo - kdyby to udělali někde na louce, kde nikoho neohrozí, tak budiž. Ale v tuto chvíli mi přijde naprosto nezodpovědné pořádat takovou akci ve městě,“ má jasno starosta Petr Koleta, který ještě v polovině týdne tajně doufal, že bude akce na poslední chvíli zrušena. „Je naivní si myslet, že to někomu v něčem pomůže. Jen to ohrožuje naše občany.“

To, že provozovatelka Hospody U Foxe Zdeňka Pitašová zve do Hronova na demonstraci lidi z různých míst republiky vadí i místostarostce Věře Bartošové. „V první řadě jde o zdraví a životy lidí. Pokud se někdo nechce dát očkovat, je to jeho právo a není zač demonstrovat. Všichni respektujeme, že si v autě musíme zapnout bezpečnostní pásy a chráníme tím jen sami sebe. Nošením roušky chráníme ty ostatní,“ reaguje na požadavky svolávatelky demonstrace. „Víme, jak těžké je to pro školy, jak složité je pro živnostníky, umělce a pracovníky v kultuře ekonomicky přežít. Rozumíme jejich frustraci. Bohužel, neexistuje dobré řešení a přeplněné márnice nejsou mediální lež,“ dodává místostarostka, že demonstrace v kritické zdravotní situaci neprospěje a nepomůže nikomu.