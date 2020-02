Potyčku na život a na smrt vyhrál muž za volantem, kterému sice čepel útočníkova nože pronikla až do jater, ale výstřely nakonec 33letého agresora zastavily definitivně. Život mu nezachránili ani přivolaní zdravotníci.

O této události Deník podrobně informoval na konci března roku 2017. Nyní se tématu chopili i mladí filmaři, kteří o víkendu v Náchodě odstartovali natáčení celovečerního filmu - ten se bude jmenovat Taxikář. Příběh inspirovaný skutečnou událostí, která se na Náchodsku stala téměř před třemi roky, tak dostane filmovou podobu. V žádném případě se ale nejedná o rekonstrukci tehdejší události. Vyprávění poškozeného taxikáře Petra Doležela, který je zároveň i koproducentem snímku, posloužilo jako nosný motiv.

První klapka nového filmu mladých tvůrců Taxikář padla v sobotu 15. února krátce po 11 hodině. Natáčelo se v interiérech - přímo v bytě producenta filmu Romana Floriana. „Do třípokojového bytu se vešlo neuvěřitelných 20 lidí a prostory se proměnily postupně ve dva různé filmové byty,“ prozradil Roman Florian, a dodal, že natáčení přihlížela i herečka Yvetta Kornová, která se ve snímku také objeví.

Kde jsou hranice obrany

Snímek bude vyprávět nejen osudy řidiče taxislužby, ale i zfetovaného muže, který ho chtěl za jízdy okrást. Taxikář se agresorovi naštěstí ubránil za cenu toho, že útočníka několika ranami z pistole zastřelil. I přesto, že se jednalo o obranu byl dlouhé měsíce vyšetřován jako vrah. „Cílem snímku je nejen vyprávět poutavý příběh, ale upozornit i na to, kde jsou hranice legální obrany. A přinést autentické svědectví o tom, jak vypadá život po tak traumatickém zážitku, kterým střetnutí s ozbrojeným útočníkem bezpochyby je,“ říká Roman Florian. Film se věnuje nejen samotné události a tomu co vše v životě taxikáře následovalo, ale i událostem, které v životě jak útočníka tak taxikáře předcházely. „Divákovi má snímek ukázat, jak slet několika náhodných a neplánovaných životních okamžiků dokáže změnit život,“ dodává producent.

Role pro Lucii Bílou?

Druhý natáčecí den se celý tým přesunul do malého bytu nedaleko náchodského gymnázia. Ve skutečnosti je to byt scénáristky Dagmar Kristýny Vlčkové, která ho k natáčení propůjčila. Prostory se proměnily ve feťácké doupě. „Hlavní záporák tu poznává mladou dívku, která se do něj zamiluje. Jak se jejich vztah bude vyvíjet? Tak na to si musíte počkat do kina,“ dodává s úsměvem Roman Florian a přidává několik dalších zajímavostí. „Druhý natáčecí den padla stá klapka a celkem za oba dny bylo natočeno 22 scén. Je hotových zhruba šest minut filmu,“ odhaduje producent snímku Roman Florian, a naznačuje, že před kamerou by se mohla objevit i Lucie Bílá v roli právničky, která stála po celou dobu probíhání kauzy po boku taxikáře a bojovala za jeho nevinu.

Jiří Řezník