Nyní by se neudržovaný (a již lehce prokácený) prales mohl změnit na klidovou zónu s průtočným jezírkem a protkanou cestičkami mezi nově vysázenými dřevinami. K revitalizaci je ale potřeba jediné - uspět v žádosti o dotaci. Bez ní se do projektu za deset milionů město nepustí.

Rodný domek spisovatele Aloise Jiráska (1851 - 1930) z konce 18. století, který patří k památkám lidové architektury a přilehlý park s bronzová sochou Aloise Jiráska zná v Hronově určitě každý. Ale pro někoho může být novinkou, že ve městě jen pár set metrů od náměstí je zalesněné území, které nese jméno po spisovatelově manželce. A právě na divoce zarostlou část území, kompletně zarostlou, vyšší zelení i křovinami, se zaměřil projekt revitalizace někdejšího Sadu Marie Jiráskové. V minulém týdnu byl projekt „Park Marie Jiráskové“ představen veřejnosti.

Park, který si dlouhé roky žije vlastním životem

Ulice Mikoláše Alše působí klidným dojmem. „Jako park to už ale ani já nepamatuji. Bydlím tu 40 let a už tenkrát to bylo takhle zarostlé," říká Josef Vlček, který má dům jen kousek nad bývalým letním sídlem spisovatele Jiráska. „Říkalo se tady U devíti břízek," zmiňuje a hned začne počítat bělokoré stromy vysázené do kruhu. „Dva, čtyři, šest, sedm… Někdo tam něco už uřízl, ale asi jich bylo devět," dívá se do mezery mezi stromy, kterou by akorát dva chybějící kmeny doplnily do kruhu. „Dříve tu vedla krásně cestička," ukazuje prstem přibližnou trasu, kudy vedla. „Teď na ni v podstatě stojíme. A tady odsud," podívá se za nejbližší stromy, „byla louka. Lidi, co měli doma třeba králíky, ji chodili sekat. Rostly tu byliny, vstavače, nějaká orchidej. Když pak za to měli platit, že si sem chodí na trávu, tak se na to vykašlali. Od té doby to strašným způsobem takhle zarostlo," říká stočí pohled dolů po svahu do neudržované vegetace.