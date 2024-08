Do Hronova dorazili legionáři. K vidění je věrná kopie vlaků, jež brázdily Sibiř | Video: Jiří Řezník

/FOTO, VIDEO/ Byli to legionáři, kteří svými vojenskými úspěchy sehráli zásadní roli při vzniku samostatného československého státu. Jejich hrdinské počínání připomíná mobilní expozice Legiovlak. Čtrnáct vagonů historie na začátku srpna zastavilo na hronovském nádraží.

Jedná se o věrnou repliku vlaků s jejichž pomocí během Velké války čs. legie ovládly celou Transsibiřskou magistrálu. Neobyčejná expozice je postavena na více než sto let starých železničních vozech. Legiovlak přibližuje návštěvníkům život a boj československých legionářů.

Hronov je osmnáctou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po městech České republiky. Veřejnosti bude Legiovlak na hronovském nádraží přístupný zdarma od úterý 6. až do neděle 11. srpna. Ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin.

Legiovlak se skládá ze čtrnácti zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce legionářů přepravily v letech 1918 až 1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále. Průjezd si často museli vynutit bojem s bolševiky. Návštěvníci si ode dneška mohou zdarma prohlédnout vozy polní pošty, těplušky, vagóny zdravotní s operačním stolem, filmový, velitelský, obrněný s dělem a kulomety, prodejní, krejčovský, kovářský, ubytovací pro vojsko a dva plošinové vozy, které lokomotiva tlačila před sebou.

„Ve všech vozech je připravena věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii československých legií,“ prozrazují pořadatelé.

Legiovlak dorazil na hronovské nádraží zrovna v týdnu, kdy ve městě probíhá divadelní přehlídka Jiráskův Hronov. Měl Alois Jirásek nějaký vztah k čs. legiím? „Určitě měl. Hodně se v té době četli jeho knihy a kromě toho Alois Jirásek byl autorem Poselství našim hochům na Sibiř," zmínil průvodce Legiovlaku Jan Jablonec.

Legiovlak bude v Hronově k vidění do konce týdne, poté se přesune do České Skalice, kde bude pro veřejnost otevřen od 13. do 18. srpna.