Stadion se v těchto dnech postupně "zabydluje". Plně ho využívá AFK Hronov, konal se zde i první zápas A týmu „derby“ s Meziměstím s návštěvou asi tří set fanoušků. Volejbalisté VK Hronov se nyní stěhují a upravuje se pro ně hřiště, aby i oni mohli zahájit od května okresní a krajské soutěže dětí a mládeže. To samé platí o ZŠ Hronov. Do konce dubna by zde školáci mohli začít sportovat. Svaly si zde budou protahovat i děti ze školek, sportovní oddíly a nyní se připravuje rezervační systém pro běžné občany „veřejnost“ v době, kdy bude volno. Podle hronovského starosty Petra Kolety by během měsíce května vše mohlo začít fungovat.

Stavební peripetie

Nový stadion se ale vůbec nerodil jednoduše. Stavbu doprovázely komplikace.