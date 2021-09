Kompletní rekonstrukce městského úřadu, oprava někdejší papírny, kde vzniká muzeum sourozenců Čapkových, kanalizace na Bosně či nové chodníky a celá řada dalších projektů již je rozběhnutá. Poslední den prázdnin se k nim přidala ta nejvýznamnější - výstavba dlouho očekávaného víceúčelového sportoviště. Ilustrační fotoZdroj: Deník

„Jsme nadšení, že se nám podařilo získat dotaci v maximální možné výši a můžeme začít budovat sportoviště s opravdu širokým záběrem,” komentuje hronovský starosta Petr Koleta zahájení největší investiční akce za poslední dekády.

Tím ale ambice pro sportovní areál nekončí. Plánují využít blízkost řeky.



„Do budoucna bychom tu chtěli vybudovat také vodní kanál a loděnici pro účely místního vodáckého oddílu. To nám umožňuje blízkost řeky Metuje. Technický projekt, který jsme zdarma převzali od Povodí Labe už máme. Byla by to rarita nejenom v našem kraji! Ale to je prozatím hudba budoucnosti,” uzavírá starosta Petr Koleta.

Kvalitní prostor, kde by se mohli věnovat sportu i atletickým disciplínám obyvatelům města chybí dlouhé roky. Děti z mateřské, základní či speciální školy chodí za sportem do místního parku. Cestou je nutné přecházet rušnou komunikaci, kde denně projede více než 10 tisíc osobních a nákladních aut.

„V Hronově nejsou k dispozici odpovídající prostory, kde by se děti mohly rozvíjet sportovní aktivity. I to přispělo k rozhodnutí o výši dotace, která z celkových 68,5 milionu činí 30 milionů, což je nejvyšší možná míra podpory projektu,” dodává k výši dotace ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Termín dokončení projektu je konec roku 2022 a ministryně pevně věří, že se ho podaří dodržet.

V rámci nového sportoviště bude zachována plocha stávajícího fotbalového hřiště na malou kopanou a původní škvárový atletický ovál bude zatravněn. Na nové ploše vznikne prostor pro dvě tréninkové hřiště na fotbal s umělým travnatým povrchem.

Součástí areálu, který bude z velké části osvětlen osmi kusy osmimetrových světelných stožárů, je také parkoviště lemující sportoviště se 40 parkovacími místy.

„Jelikož je v Hronově ligový volejbal tak v areálu nebudou chybět dva nové volejbalové kurty, hřiště pro plážový volejbal, 200 metrový atletický ovál včetně sprinterské rovinky,“ ukazuje na vizualizaci starosta. Součástí areálu bude oplocené multifunkční hřiště a dětské hřiště. Starosta Petr Koleta (vpravo) představil projekt nového sportoviště i premiéru Babišovi a ministryni Dostálové při jejich nedávné návštěvě Náchodska. Foto: Deník/Jiří ŘezníkZdroj: Deník/Jiří Špreňar

„Ta ohyzdná betonová zeď zmizí,“ dívá se starosta směrem k plotu oddělující hřiště od hlavní silnice. „Nebudeme se už mít za co stydět a při vjezdu do Hronova bude sportoviště výkladní skříní města," těší se až bude vše hotovo.

Zatím je ale krátce po startu a do cíle daleko. Demolice čeká i současný dvoupodlažní objekt tvořící dosavadní zázemí fotbalového klubu. Ten ustoupí jednopodlažní budově se šatnami, sociálním zařízením, krytou tribunou pro 110 míst v pěti výškových úrovních a dalším velkorysým vybavením. Celá stavba bude zabírat okolo čtyř tisíc m2 a vnitřní uspořádání dovolí dostačující prostory pro veřejnost, fotbalový i volejbalový oddíl.