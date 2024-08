Hvězdy Tour de France měli ve středu 14. srpna odpoledne na dosah fanoušci cyklistiky z Broumovska. Slovinec Mohorič, Španěl Bilbao, Nor Boason Hagen, Francouz Bardet a hlavně dvojnásobný vítěz Tour de France, dánská ikona a celosvětová cyklistická hvězda Jonas Vingegaard. Ti všichni společně s dalšími více než 140 cyklisty včera projížděli jen pár stovek metrů od česko - polské hranice za Božanovem a Otovicemi.

Na 155 km z Wałbrzychu do Duszniki-Zdrój činilo převýšení 3160 metrů. Třetí etapa Tour de Pologne patřila ke dvěma profilově nejobtížnějším z letošního 81. ročníku. Po mnoha stoupáních končila kilometrovým prudkým výjezdem a finišem na pásce v lázeňské cíli Duszniki-Zdrój. Dnes v pravé poledne startuje čtvrtá etapa jen kousek od Náchoda - v lázních Kudowa Zdrój.

V rámci Tour de Pologne třetí etapa startující ve Walbrzychu, zavedla nejlepší světové cyklisty jen pár kilometrů od Broumova, do terénů, které jsou dobře známé i místním cyklistům. Někteří z nich tuto mimořádnou možnost naservírovanou přímo pod nos využili a vyrazili k trati.

Z Broumova vyrazila ve středu odpoledne skupinka cyklistů do Tłumaczówa, kde kolem nich peloton prosvištěl po mostě přes řeku Stěnavu a dál cyklisté stoupali do prudkého kopce k lomu, dále na Gajów, odtud sjeli do Radkówa, kde je čekalo kolem majestátní stolové hory Hejšovina přísné stoupání na Karlów.

Jedním z těch, kdo si nabídnutou cyklistickou příležitost nenechali ujít, byl i cyklista Martin Minařík z Broumova. Atmosféra sice zdaleka nedosahovala úrovně Tour de France, ale průjezd pelotonu v téměř 50kilometrové rychlosti byl zajímavý zážitek.

„Bylo nás tam pár diváků, zbytek tvořili řidiči v autech, kteří čekali až projede peloton, aby mohli jet dál. Byl to opravdu frkot, že jsme ani neměli šanci poznat kdo je kdo - jen podle dresu se dalo tipovat, kdo v barvách Visma je Vingeggard," popsal první setkání s pelotonem v Tłumaczówě, kudy závodníci projeli asi ve 14:30. Poté se vydal na kolech ve stopách cyklistů směrem na Karlów, protože ten měli cyklisté podle itineráře vyšlapat dvakrát.

„Tam už byly hloučky polských fanoušků. Peloton byl už docela rozkouskovaný, takže průjezd všech závodníků trval více než 10 minut," uvedl, že v atraktivnějších zónách trasy už fandové cyklistiky povzbuzovali více. „Když jsme jim fandili, tak nám přistálo pod nohami několik bidonů," odvezl si domů několik trofejí.