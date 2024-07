Když výbuch poslední červnové úterý obrátil naruby život rodiny žijící na okraji obce, odpovídalo vedení Provodova-Šonova na četné dotazy o možnostech poskytnutí pomoci.

„Především se to týkalo nabídky finanční pomoci, která je v dané situaci asi nejpotřebnější. Proto jsme hned minulý týden začali zařizovat transparentní účet. K tomu bylo ještě potřeba zajistit povolení sbírky. To se nám podařilo dát dohromady a od 1. července bylo zřízeno speciální bankovní konto, na které až do konce srpna mohou zájemci posílat finanční pomoc. Děkujeme všem, kdo se do sbírky zapojí," říká starosta obce Josef Kulek, který věří, že se opět prokáže solidarita k lidem v nouzi. Zároveň byla za stejným účelem na OÚ v Šonově umístěna zapečetěná pokladnička pro poskytnutí daru v hotovosti.

Bohužel mezi lidmi jsou i tací, kteří místo podání pomocné ruky sami koukají, jak na neštěstí jiného vydělat. Přestože policie zakázala do domu vstup, všechno okolo se zabezpečilo, tak ani riziko, že se může část domu zřítit, neodradilo lidskou hyenu od zlodějiny.