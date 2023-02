Kopec pod náchodským zámkem prokoukl, revitalizace ho viditelně změnila

Silniční obchvat vyvede z centra desetitisíce aut, které jím denně projíždějí, rozsáhlé území bývalé továrny Tepna se změní v novou městskou čtvrť a návrat zašlé slávy podle všeho čeká i lázeňství.

Náladu náchodského starosty Jana Birkeho naopak kazí mizerná situace okolo parkování či pokračující spor o ochranné známky na tradiční značku minerální vody Ida.

„Poprvé jsem Idu ochutnal, když mi bylo asi dvanáct let. Doma jsme ji pili, měla příchuť lipového čaje a citronu. Kupovali jsme ji v potravinách Na Kopečku,“ zavzpomínal Jan Birke, třiapadesátiletý vystudovaný strojař a bývalý poslanec či místopředseda ČSSD.

Vrátí se časy, kdy jsme si minerálku Idu mohly koupit skoro v každé samoobsluze?

Mým snem je opět držet v ruce lahev s logem Idy. Nevím, jestli bude k dostání v prodejnách, ale třeba bychom si ji mohli koupit v našem informačním centru. Myslím si, že by se tím splnil sen i spousty místních. A nejen jich, když o Idě mluvím kdekoli, všichni starší lidé si ji pamatují.

Náchod před časem získal lázeňský areál v Bělovsi, ministerstvo navíc povolilo užívání léčivých zdrojů Běla, Jan, Ida I a Ida II pro pitné kůry, balneoprovoz a získávání léčivého plynu. Co to pro město znamená?

Je to start a příležitost, která se už nikdy nebude opakovat. Jako město jsme v pozici, o kterou jsme usilovali mnoho let. Nikdo už nevěřil, že se podaří lázně do Náchoda vrátit. Město nyní může rozhodovat o budoucím směřování a rozvoji celého lázeňského území v Bělovsi.

OBRAZEM: Návrat! V Bělovsi otevřeli lázně

Město je jediným oprávněným uživatelem vody z vrtů minerální vody Ida, v lednu se dohodlo na odkoupení ochranných známek, které s Idou souvisí. V jaké fázi je aktuálně jejich převod, a jaké budou další kroky k obnově její produkce a lázeňství v Náchodě?

Jsme ve fázi převodu známek. Domluvili jsme se s vlastníkem, který v dražbě získal objekt bývalé stáčírny včetně známek. Jednání se společností Robotworld jsou korektní, vlastník ani na okamžik nepochyboval o tom, že by známky měly být v rukou města. Ve vztahu k lázním šlo vždy o velmi komplikované majetkoprávní převody. I tentokrát probíhají spory o převodu vlastnictví mezi původním a novým majitelem. Věřím, že to brzy skončí a celá transakce převodu na město bude úspěšná. Vodu v prameníku chceme zpřístupnit do konce tohoto roku.

Zmínil jste, že spory o známky pokračují, v čem spočívají?

Bývalý vlastník napadl celou transakci u soudu. Dá se však očekávat, že se všechno brzy vyřeší. S novým vlastníkem jsme domluvení a převod je už pouze technická záležitost.

Jaká je vaše představa o budoucí podobě lázní, co především městu přinesou?

Už nyní čerpáme minerálku z vrtů Jan a Běla na kolonádě v Malých Lázních v Bělovsi. Minerálka Ida bude následovat. Do budoucna počítáme s provozem ambulantních lázní. Musíme reagovat na aktuální trendy. Přínos vidím především v rozvoji turismu, přílivu návštěvníků do Náchoda a tím pochopitelně i kupní síly a peněz. Půjde také o zkvalitnění prostředí pro život místních, přinese modernizaci parků a míst k odpočinku i novou nabídku pro trávení volného času. S lázeňským areálem souvisí i jednání o umístění vily Platýz od Jana Kaplického.

Náchod chce postavit Platýze od Kaplického. Stal by se z něj lázeňský pavilon

V listopadu loňského roku město neuspělo v dražbě o provozní areál s někdejší lahvovnou Idy v Bělovsi včetně ochranné známky. Můžete čtenářům objasnit, jak je to s ochrannými známkami a jak by měla vypadat spolupráce a prolínání zájmů majitelů jednotlivých částí a radnice?

Město mělo primárně zájem o ochranné známky, nedisponovali jsme tak vysokou částkou, která vzešla z dražby (39 milionů korun, pozn. red.). Naopak dražitelé usilovali především o nákup nemovitostí. K prolnutí našich zájmů došlo už při jednání o ochranných známkách a možnosti odkupu za velmi solidních podmínek.

Kvůli obchvatu se museli lidé vzdát domova

Jak to vypadá s přípravou jízdního řádu stavby obchvatu Náchoda, podle kterého by se touto dobou mělo pracovat na demoličních výměrech a přípravě archeologického průzkumu?

Zatím kopíruje harmonogram schválený v prosinci 2022. Vydávají se demoliční výměry, demolice by měly začít v polovině roku. Projekt na archeologický průzkum máme připravený a chystáme soutěž. Průzkum by měl začít ve druhé polovině letošního roku. Všechno směřuje k tomu, aby stavba obchvatu odstartovala v příštím roce.

Kolika majitelů nemovitostí a pozemků se demolice dotýkají? Podařilo se dohodnout se všemi obyvateli rodinných domů?

Jedná se o desítky lidí. Vesměs všichni mají uzavřené dohody s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) nebo s městem. S některými se ještě jedná, především se to týká pozemků. Jak už to u podobných staveb bývá, někteří s tím pochopitelně nesouhlasí. Nicméně s vlastníky domů určených k demolici se uzavřela korektní dohoda.

FOTO, VIZUALIZACE: Kvůli obchvatu Náchoda přijdou o dům. Od města dostanou jiný

Před časem město směnilo jeden z domů za jiný. Jakým způsobem se ŘSD či město dohodlo s dalšími lidmi?

Jednalo se o finanční náhradu podle zákona odpovídající cenám domů a trhu s nemovitostmi. Za obdržené peníze si lidé mohou pořídit kvalitní nové bydlení. Zmíněná směna dům za dům byla jen jedna, ovšem v některých případech se poskytly byty a peníze, v dalších stavební pozemky a peníze. Každý případ byl individuální.

Největší problém Náchoda? Parkování

Jaký očekáváte vývoj v areálu bývalé továrny Tepna? Co mohou Náchoďáci očekávat v příštích letech?

Letos začneme připravovat projekt pro technickou infrastrukturu a zahájíme jednání s developerem o výstavbě prvních 60 bytových jednotek. Vlastník sousedního objektu plánuje i rozšíření přilehlé výroby. Chceme připravit projektové žádosti na výstavbu nového výjezdového stanoviště rychlé záchranné služby, jehož investorem bude kraj. Realizace zastavění celého území je projektem řádově na desítky let.

Když pomineme dopravní problémy na průjezdu městem, co z vašeho hlediska nejvíce trápí obyvatele Náchoda?

Při hovorech s lidmi vnímám, že je nejvíc trápí parkování. Potom je to pochopitelně cena energií, válka na Ukrajině a také rozdělení společnosti po prezidentské volbě. V poslední době se k tomu přidaly i debaty o zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu.

Za parkování v centru Náchoda si řidiči trochu připlatí

Dělá radnice dost pro to, aby se ve městě zlepšily možnosti parkování?

Máme připravené dvě studie na rozšíření parkovacích kapacit na sídlištích na Plhově a u Bílé Růže. Další možnosti se nám nabízí v areálu bývalé Tepny a v areálu teplárny, o tom jednáme s vedením firmy Innogy. Náchod leží takzvaně v dolíku, možnosti jsou tedy omezené, můžeme jít pouze do podzemního parkování nebo parkovacích domů. A takové stavby se politicky velice složitě prosazují.

Parkování bývá předvolebním tématem napříč českými městy. V čem je „politicky složité“?

Když se rozhodne o stavbě parkovacích domů, vždy se najde část obyvatel, kteří ho ve svém okolí nechtějí. Není to dopravní terminál nebo zámecký kopec, tedy investice, které si lidé obecně přáli. Parkovací domy jsou vždy kontroverzní. Na druhou stranu auta někde parkovat musí. V posledních letech vznikly stovky parkovacích míst, ale pořád to nestačí. Další věcí je financování, nikdo na ně nedá ani korunu, nedostaneme na ně žádnou dotaci. Jde o investice, které začínají minimálně na 50 milionech, na které je potřeba si půjčit s tím, že nikdy nebudou rentabilní. Proto se to dělá v takzvaném veřejném zájmu a ve své podstatě se tím města zadlužují.