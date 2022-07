Jak se v průběhu let měnilo spektrum nabízených vyšetření?

Od začátku jsme poskytovali horní i dolní endoskopie, tedy gastroskopie i kolonoskopie, a téměř od začátku jsme nabízeli i základní výkony jako polypektomie a stavění mírného až středního krvácení, zejména z horní části, při gastroskopii. Nedávno jsme na našem pracovišti začali provádět i EMR mukosektomie (odstranění větších střevních polypů anebo časných forem karcinomů), ve kterých je zaškolen primář chirurgického oddělení Pavel Křenovský.

Pozorujete během své praxe změny trendu? Přibývá či ubývá některých diagnóz?

Zdá se mi, že ubývá kolorektálních karcinomů, a to díky celostátnímu preventivnímu programu. Naopak si myslím, že přibývá nespecifických střevních zánětů, jako jsou ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba, a to ve všech věkových kategoriích. Také se více setkáváme s celiakií. Nic z toho ovšem nemám statisticky podloženo, je to čistě můj dojem.

Hraje v tom roli životní styl?

Bezpochyby. Jsem o tom přesvědčená od začátku. Konkrétně u zmíněné ulcerózní kolitidy, celiakii a Crohnovy choroby ve střevě hraje velkou roli imunita. Myslím si, že životní prostředí a modifikovaná strava imunitní procesy výrazně ovlivňují.

Jak těmto potížím nejlépe předejít?

Každopádně doporučuji co nejméně jíst upravovanou stravu, průmyslově zpracované potraviny. Ideální by bylo stravovat se hlavně tím, co vyrostlo na naší zahrádce nebo v blízkém okolí.

Jakou roli v trávicím traktu hraje stres?

Stres může být spouštěčem projevů nemoci, kterou už má pacient v sobě. Všimla jsem si, že akutní stresová situace se pak projeví v bolestech či zánětech nebo podráždění žaludku. Proto by měl být pacient při léčbě v klidu. Jak při žaludečních potížích, tak i při nespecifických střevních zánětech. Je známo, že psychický a fyzický klid tvoří až 25 procent úspěchu léčby.

Jak se do vašeho oboru promítl technologický pokrok, co se týče diagnostiky?

Začínali jsme s endoskopem, který jsme měli na oku jako kukátko, teď už se obraz přenáší na obrazovku a rozlišení je daleko vyšší, než bylo u těch prvních přístrojů. Kvalita obrazu je tedy mnohem lepší. Máme také možnost si na vyšetřovanou tkáň lépe posvítit, a tak lépe odhalit nádorové onemocnění. Čím dál dokonalejší jsou i pomocné nástroje. Královéhradecký kraj, který je zřizovatelem naší nemocnice, přispívá i na přístrojové vybavení našeho pracoviště. Nyní se již těšíme na nový, moderní gastroskop a myčku na endoskopy. Přístroje budou pořízeny díky mimořádné dotaci z Královéhradeckého kraje, a brzy tak nahradí naše starší zařízení.

Kdo jsou vaši pacienti?

Díky příznivým čekacím dobám oproti některým velkým nemocnicím máme širší spektrum pacientů. Dojíždí za námi lidé i z jiných okresů. Do mé poradny, kterou mám jednou týdně, přijíždí lidé i poměrně zdaleka a zájem je tak velký, že tady bývám až dlouho do večera.

Proč jste si jako své pracoviště před lety vybrala právě dvorskou nemocnici a zůstala tu celý dosavadní profesní život?

Jedním z důvodů je samozřejmě to, že tu bydlím a mám to blízko. Především bych ale chtěla vyzdvihnout hlavní výhodu malé nemocnice, kterou je možnost naše pacienty lépe poznat, zapamatovat si je a vzájemně si vytvořit vztah postavený na důvěře. To se pak samozřejmě výrazně promítá do léčby. Většinu svých pacientů znám již léta a znám historii jejich zdravotního stavu. To se mi na práci ve dvorské nemocnici obzvláště líbí.

Lucie Chytilová