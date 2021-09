Hloubení nové soustavy tůní má začít letos na podzim, a už příští jaro by mohl ptačník sloužit k hnízdění . „Věříme, že přiláká další vzácné druhy ptáků jako je například pisila čáponohá. Ta se v parku už dvakrát zastavila, ale díky ptačníku bude k vidění častěji - stejně jako další vzácné druhy ptáků,“ říká Michálek.

„Byl vyhloubený v roce 2018 a přilákal k hnízdění hned několik cílových druhů ptáků: kulíky říční, kteří v parku dosud nehnízdili, i čejky chocholaté, které do té doby hnízdily jen výjimečně. Pro kriticky ohrožené vodouše rudonohé byl prvním místem ve východních Čechách, kde po čtyřicetileté přestávce úspěšně vyhnízdili. Dvojnásobně velký centrální ptačník podstatně rozšíří možnosti hnízdění těchto i dalších druhů,“ říká správce ptačího parku Josefovské louky Břeněk Michálek.

Josefovské louky Páteří parku je sto let starý závlahový systém řeky Metuje, který umožňuje regulaci výšky vody na okolních loukách. Díky dostatku vody může na Josefovských loukách hnízdit hned několik vzácných a ohrožených druhů mokřadních ptáků, jako je čírka modrá, vodouš rudonohý, bekasina otavní, čejka chocholatá nebo jedinečná kombinace čtyř druhů chřástalů.

Ptačí park Josefovské louky se za dobu své existence od roku 2006 změnil v místo s ohromující druhovou pestrostí. Rozmanitá příroda tu vznikla díky řízenému zavlažování, pastvě velkých kopytníků a také hloubení tůní. A právě do hloubení tůní se chtějí v příštích týdnech pustit ornitologové, kteří plánují výrazně rozšířit stávající jeden a půl hektarový Slavíkovský ptačník.

/FOTO/ Soustava různě mělkých i hlubokých tůní s ostrůvky, které poskytnou místo k hnízdění i shánění potravy pro množství ptáků, ale i obojživelníků, hmyzu a dalších organismů. Taková by měl být podoba nového zhruba tříhektarového ptačníku, který na podzim začne vznikat v ptačím parku Josefovské louky u Jaroměře. Ornitologové tak významně rozšíří již existující mokřad, který pomůže nejen vzácným ptákům, ale i obojživelníkům či vážkám a přispěje k zadržení vody v regionu.

