Náplň práce se v posledních dnech změnila pro pracovníky náchodského infocentra. Místo poskytování informací prakticky neexistujícím návštěvníkům města se z nich stali prodejci respirátorů a chirurgických roušek. A úspěšní.

Místo poskytování informací prodávají v náchodském infocentru respirátory. Zájem je veliký. | Foto: Deník / Jiří Špreňar

"Hned v pátek se strhla vlna a od té doby neustále prodáváme, prodáváme a prodáváme a mezitím jen tak tak stíháme objednávat," říká Jana Somernitzová za kolektiv infocentra. „V pátek jsme prodali respirátorů a roušek za více než 27 tisíc a v pondělí byla tržba kolem 26 tisíc korun. Máme otevřeno od 8 do 11 a od 13 do 15, takže to je denní tržba za pět hodin provozu,“ doplňuje její kolega Jakub Pokorný.