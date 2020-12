„Většinou jsem pekla nějaké rychlovky z listového těsta – šneky, mini pizzy a bábovku,“ usmívá se pravidelná dodavatelka Jana Hartwichová z Božanova, která v pondělí po poledni na dohodnutém místě v Broumově předávala napečené dobroty garantovi této iniciativy Gerdu Weinlichovi. V úterý byl na řadě Náchod a dobroty pro zdravotníky tamní nemocnice.

Akce „Pečeme na to“ se konala celkem v pěti městech. Rodiče s dětmi a další kamarádi a organizace pekli doma slané či sladké dobroty (perník, bábovku, šneky, štrůdl, řízky) popřípadě koupili ovoce, zeleninu, kávu a další pochutiny, zabalili je do krabice (na ní mohli napsat i hezký vzkaz), a organizátoři krabice převzali a následně je předávali vedení nemocnice, kde putovaly na určená oddělení.

"Akce "Pečeme na to!" se stala již tradicí a naši zdravotníci neskrývají vděčnost za to, že na ně stále myslíte," zaznělo velké poděkování adresované organizátorům, kterým se podařilo podařilo ve spolupráci s jednotlivými oddíly a kamarády z jednotlivých měst akci rozšířit v rámci celé Oblastní nemocnice Náchod.

Tento týden se jednalo o poslední vánoční kolo. „Pro letošek už jsme pekli naposled. Je vidět, že naši dárci, kteří nám přispívají, se už se chystají na vlastní Vánoce. Uvidíme co bude po Novém roce,“ říká Gerd Weinlich a připomíná vznik této iniciativy, kterou zaštítila Duha Bartoňka. „Vzniklo to už na jaře – měl jsem potřebu nějak pomoci, a jelikož neumím šít roušky, tak kolegyni z oddílu Lucii Rydlovou napadlo, že budeme péci dobroty pro zdravotníky,“ říká Gerd Weinlich, který výrobky od domácích pekařů přebíral a rozvážel do nemocnic v Náchodě, Broumově a Rychnově nad Kněžnou.