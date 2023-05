Náchodská radnice uzavřela memorandum o spolupráci s Nadačním fondem Kaplicky Centre, která se promítne zejména do podoby zrekonstruovaných lázní v Bělovsi. Cílem je využít odkaz akademické malířky a rodačky Jiřiny Kaplické a jejího syna Jana Kaplického.

V plánu je stálá expozice autorky děl s botanickou tematikou v objektu obnovené kolonády, originální prvky mobiliáře v lázeňském parku podle kaplického návrhů či odborná diskuze o stavbě jím navržené vily Platýz.

„Po 15 letech existence Nadačního fondu Kaplicky Centre, který jsme s manželem založili kvůli postavení národní knihovny, jsme přistoupili ke konkrétnímu kroku a můžeme veřejnosti představit život a dílo paní Jiřiny Kaplické. Byla patrně nejvýznamnější botanickou ilustrátorkou své doby. Její tvorba byla mnohým důvěrně známá, avšak nevěděli, že jde právě o její díla. Její publikace byly vydávané po celém světě. Memorandum je unikátní v tom, že se narodila právě v Náchodě,“ připomněla Eliška Kaplický Fuchsová, která je výhradní držitelkou autorských práv po svém zesnulém manželovi Janu Kaplickém.

„Trochu jsme na Jiřinu Kaplickou v Náchodě pozapomněli. Musíme připomenout její odkaz, a to zejména v našich lázních. Je to náš dluh,“ podotkl náchodský starosta Jan Birke.

Radnice brzy zahájí opravu lázní v Bělovsi za desítky milionů korun. Ještě letos postaví nový prameník minerální vody Ida, příští rok začnou práce v parku za 40 milionů korun a rekonstrukce původní kolonády.

„V parku vysadíme květiny, které Jiřina Kaplická celý život kreslila. Chceme poukázat na jednotlivé druhy, které jsou odkazem její tvorby,“ uvedl Birke.

V současné době se připravuje projektová dokumentace parku, která zahrnuje i mobiliář. Podoba laviček, lamp veřejného osvětlení, stojanů na kola a dalších prvků by měla nést styl Jana Kaplického.

„Jsme domluvení, že nám Kaplicky Centre předá celý depozit týkající se návrhů mobiliářů z jeho dílny,“ upřesnil Birke.

Náchod má hotovou také projektovou dokumentaci kompletní rekonstrukce historického kolonádního pavilonu, který je v žalostném stavu. V lázních bude stát jeho replika. I v ní bude zastoupena rodina Kaplických.

„Měla by tam být stálá výstava děl Jiřiny Kaplické. Z bezpečnostních důvodů půjde o kopie, protože expozice tam bude veřejně přístupná. Originály chceme umístit v náchodské galerii nebo v prostorech Muzea Náchodska. Chceme totiž zároveň uspořádat velkou výstavu,“ vysvětlil starosta.

Mimořádně aktivní žena

Podle Elišky Kaplický Fuchsové byla Jiřina Kaplická mimořádně aktivní žena. Po úmrtí svého manžela, malíře, grafika, sochaře a výtvarníka Josefa Kaplického, nepřestala tvořit, ale ještě více se začala věnovat své kariéře. Po odchodu Jana Kaplického do emigrace byl prý vztah se synem ještě hlubší, než předtím. „V archívu máme zachované velké množství korespondence. Často šlo o desítky stránek popsaných krásným písmem, s líčením toho, co se právě odehrává či popisem, jak pečuje o odkaz svého manžela,“ vypráví a připomíná, že i pozdější vztah Jana Kaplického a jeho matky má po desítkách let vliv na současnou spolupráci s Náchodem. „Když za ní později mohl přijíždět do pražské vily na Ořechovce, vždy si odvážel nějaké dílo z rodinné tvorby, aby ho mohlo inspirovat při práci v Londýně. Nešlo jen o ilustrace jeho maminky, ale i o sochy jeho otce. V londýnském bytě i kanceláři mu připomínaly jeho kořeny. A to jsou přesně ta díla, která by mohla být v Náchodě.“

Podpis memoranda by měl město rovněž přiblížit ke stavbě kaplického vily Platýz za zhruba 100 milionů korun, která by měla stát v areálu lázní v Bělovsi a sloužit pro lázeňský provoz. Ta se vzdáleně podobá neuskutečněnému projektu pražské národní knihovny, takzvané chobotnice, i dalším dílů architekta. Na chystanou debatu architektů a urbanistů zatím nedošlo.

„Přes léto se musíme věnovat zejména obchvatu města. Hned poté sezvu zastupitele, abych je informoval o možnosti uspořádat první veřejnou debatu architektů, které pozveme do Náchoda. Půjde o diskuzi o tom, zda Platýz do Náchoda patří či nikoli,“ sdělil starosta Birke.

Podle Elišky Kaplický Fuchsové měla tvorba Jiřiny Kaplické vliv i na dílo jejího syna. Ten se proslavil originálními organickými tvary svých staveb.

„Myslím si, že jí byl nesmírně ovlivněn. V jeho kariéře nastal zlom směrem k organické architektuře. V jejích kresbách a ilustracích je ta spojitost vidět. Některé stavby Jana Kaplického připomínají květiny. I projekt vily Platýz je velmi barevný. Krása a barevnost jsou pro něho typické,“ konstatovala Eliška Kaplický Fuchsová.