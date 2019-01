Broumov - Výstava a ještě k tomu v pohraničním regionu přitáhla k návštěvě rekordní počet zájemců.

Ilustrační foto | Foto: Archiv Agentury pro rozvoj Broumovska

Na výstavu a ještě k tomu v pohraničním regionu je to neuvěřitelné a rekordní číslo. Originální výstavní projekt Play Broumovsko, umístěný v prostorách textilky Veba, přilákal kolem čtyřiceti tisíc návštěvníků. A to nejen z celé České republiky, ale také ze zahraničí.

Dosud největší regionální výstava skončila minulou sobotu. Organizátoři v tomto týdnu oznámili, kolik návštěvníků ji během dvanácti měsíců trvání navštívilo. A mnozí z nich nezůstali jen na výstavě, ale dostali se i do dalších míst v regionu.

Alternativní program v dešti

„Broumov navštívil díky výstavě rekordní počet návštěvníků. V regionu byl celé léto alternativní program pro deštivé dny, mimochodem to se ukázalo jako velmi potřebné," uvedl Jan Školník z Agentury pro rozvoj Broumovska. Region navíc podle něj ožil i doprovodnou regionální soutěží, která propojila sto výrobců a poskytovatelů regionálních služeb.

Primárně organizátoři výstavy cílili na školní kolektivy z Královéhradeckého kraje. U těch byl zájem nakonec větší, než se čekalo. Další návštěvníci se třeba přišli podívat, když přijeli do regionu třeba do skal nebo do kláštera a doplnili svůj pobyt návštěvou výstavy. Zájem byl ale větší, než organizátoři vůbec čekali.

Objevila se také jedna překážka

Výjimkou byly jen školní zájezdy z Polska. Děti z Polska totiž do Cech nemohou kvůli administrativním omezením ani v Schengenském prostoru vycestovat do Čech jen tak. „Měli jsme očekávání, která se kvůli komplikovanosti administrativních povinností spojených se zahraničním výletem, i když jsme v Evropské unii a jede se 20 kilometrů, nepodařilo naplnit. Nicméně polské návštěvníky budeme dále zvát i do kláštera, a získali jsme tak cenné zkušenosti," dodal Školník.

Výstava Play Broumovsko se usídlila v březnu loňského roku v areálu textilní továrny Veba Broumov. Téměř rok tak mohly tisíce návštěvníků ve světlém a tmavém sálu bývalé přádelny zkoumat a poznávat více než padesát originálních exponátů českých i zahraničních umělců: Prodvafone, Sněhovou královnu, Vířivku, Žaluzii, Chřestící tubus nebo Fontánu Libosti.

„Největší úspěch u dětských výprav pravidelně sklízela Harfie, Balafon nebo kuličkový kinetický objekt s názvem Kuleta. U něho se děti vyřádily asi nejvíce a pozadu nezůstali ani rodiče," zhodnotila vystavené exponáty koordinátorka výstavy Markéta Hanušová.

Broumovská výstava navázala na dlouhodobý projekt Orbis Pictus Play autorů Jiřího a Radany Waldových, připravený podle umělecké koncepce Petra Nikla. Od roku 2000 navštívilo soubor výstav v Čechách i v zahraničí kolem tří milionů návštěvníků. K broumovské zastávce díky Jiřímu Waldovi přispěl i Karel Janeček a jeho nadace, kteří umožnili školním zájezdům z Královéhradeckého kraje vstup zdarma. Nešlo by to ani bez podpory textilky Veba a jejího ředitele Josefa Nováka či podpory místního podniku Hobra – Školník.

„V Broumově výstavu navštívilo přes čtyřicet tisíc návštěvníků. Po celou dobu konání výstavy probíhaly doprovodné programy – karneval, noční prohlídky, koncerty, workshopy pro veřejnost i pro školní výpravy. Oblíbené byly například filmové dílny Filmfárum režisérky Lenky Wimmerové, kterých se zúčastnilo několik stovek dětí," doplňuje Markéta Hanušová.

O dalším osudu výstavy se zatím jedná. „Uvažuje se také o přesunu části expozice do Polska. Je to v rukou pana Jiřího Walda, kterému za projekt v Broumově moc děkujeme. Chtěl bych ale současně poděkovat všem partnerům, spolupracovníkům i dobrovolníkům, díky kterým se výstava mohla uskutečnit," řekl Jan Školník.