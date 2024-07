„Když jste chtěli v antickém Římě někoho pořádně vyděsit, stačilo jen špitnout: Hannibal ante portas – Hannibal před branami! Znamenalo to, že připochodovalo vojsko obávaného Kartága, jak jinak, s vojevůdcem Hannibalem v čele. Já se brodím půlnoční mělčinou zpět ke břehu a musím konstatovat, že už je to tady. Co? Američané jsou na Rozkoši!" Mirek Brát, potápěč a podvodní fotograf

Pokud vám indicie napověděly, že těmi Američany jsou jedinci druhu raka pruhovaného, tak máte pravdu. „Opravdu se jedná o vysoce invazivního a pro naši přírodu vysoce nebezpečného korýše, kterému se také podle jeho původní domoviny přezdívá rak americký," vysvětluje zkušený potápěč, který se na začátku týdne vypravil se svým fotografickým nádobíčkem na noční potápění a na dně Rozkoše se mu podařilo „načapat" tohoto nočního tvora.

„Nevím, jestli se o tom vůbec ví, že na přehradě máme tuto invazivní potvoru. Měli by to vědět i návštěvníci přehrady a kdyby se s tímto druhem potkali, tak ho nesmí nikam přenášet, protože jinak by se spory račího moru mohly dostat i do dalších vodních lokalit," upozorňuje Mirek Brát.