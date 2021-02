„Pojí se k ní vzpomínky na maminčin štrúdl, hřebíky u kořenů na podporu úrody nebo mnoho svateb pod její rozlehlou korunou. Je totiž součástí místního života. A nyní soutěží o titul Evropský strom roku 2021,“ říká projektová manažerku MAS Stolové hory Mirka Soldánová, která společně s obcí a místními jabloň do českého kola minulý rok přihlásila.

Teprve 70letý strom bude po celý únor usilovat o přízeň hlasujících v konkurenci výrazně starších velikánů a hodlá se srdnatě popasovat s mnohem mohutnějšími kandidáty, jakými jsou například belgický kaštanovník, téměř půl tisíciletí stará bulharská moruše či tisíciletý platan z italské Kalábrie – to jsou jen tři z celkem 14 národních listnatých vítězů z nichž vzejde šampion.

Už během letních a podzimních měsíců minulého roku lidé nejen z okolí Machova ukázali, že je jediný ovocný strom v republikové anketě velmi zaujal. A to natolik, že získal celkem 2 191 hlasů, které byly zpoplatněny dárcovskou SMS. Jabloň díky těmto hlasům získala prvenství v národní anketě Strom roku 2020. Vítězství předcházelo velké nadšení z nápadu, jenž vzešel od Místní akční skupiny Stolové hory, která strom do soutěže nominovala. Jabloň však o přízeň bojovala i s podporou obce, dětí z místní školy nebo zdejších zahrádkářů. Děti nakreslily desítky tematických obrázků, další se zapojili do pečení štrúdlů, které byly rozdávány v rámci akce Tour de Štrúdl. „To nadšení, které se okolo jabloně v minulém roce strhlo a vyvrcholilo vítězstvím ve Stromu roku, mě obrovsky překvapilo. V evropském kole bychom chtěli ukázat, že i malý ovocný strom v příhraničí může mít silný příběh vonící po štrúdlu a také může hodně studit za nehty. Nyní je přeci ta nejlepší doba na zimní řez jabloní a hrušní,“ říká Mirka Soldánová.

Pro český a moravský venkov jsou ovocné stromy symbolem tradice, vždyť mnoho lidí má jabloně na svých zahradách a plody sklízí na štrúdl, mošt nebo jablkovici. Jabloň u Lidmanů byla navíc světově proslulá již před vstupem do stromového klání. Nedaleké Stolové hory jsou totiž oblíbeným cílem návštěvníků z polského příhraničí i Německa. „Vítězství jabloně v anketě Strom roku a postup do evropského kola ukázal to, že příběh malého ovocného stromu dokáže zaujmout nejen místní, ale i řadu turistů a cizinců. Jabloňové hlasy doputovaly například až z Gdaňsku,“ všímá si Mirka Soldánová.

Podobnou jabloň může mít kdokoliv z nás na zahradě a z jablek vyrábět štrúdl nebo mošt, uskladňovat je na zimu. „Málokdo si u nového domu vysadí strom, natož pak ovocný. Mohlo by to někoho inspirovat k tomu, aby si na zahradě ovocný strom vysadil a zkusil si třeba s dětmi vypěstovat jablka,“ podotýká Petra Ducháčová, předsedkyně machovské organizace zahrádkářů.

Propagační video za štrúdl

Osudu jabloně započatého před více než 70 lety si více všímají místní, a tak se jabloň stává i v současné nelehké době jakýmsi tmelícím prvkem. O tom svědčí i vznik propagačního videa, se kterým jde jabloň do klání o titul starého kontinentu. MAS Stolové hory hledala na sociální síti Facebook tvůrce, který by spot vytvořil bez nároku na finanční honorář, jedinou nabízenou odměnou byl štrúdl. S nabídkou se ozvalo sedm nadšenců, přičemž volba nakonec padla na Honzu Bartoně, fotografa a kameramana. „Samozřejmě, že každý máme své rozpočty a výdaje, ale myslím, že bychom všichni měli jednou za čas udělat něco, do čeho se nám prostě jen chce, protože to pomůže něčemu nebo někomu dalšímu. A byla to opravdu moc příjemná spolupráce ve všech směrech,“ dodává Honza Bartoň, jenž umně zachytil jabloňový příběh v pětiminutovém minidokumentu.

Podpora je vítána

Právě začínající únor tak bude vonět po štrúdlu, neboť po celý měsíc lze hlasovat pro jabloň U Lidmanů a pomoci jí tak k titulu Evropský strom roku 2021. Nebylo by to pohádkové završení celého příběhu? Jediný ovocný strom v soutěži letos může navázat na zlatou medaili Chudobínské borovice - absolutní vítězky loňského ročníku. Jestli se jí to podaří, mohou lidé svými hlasy rozhodnout právě teď. Hlasovat pro jabloň lze zdarma na www.evropskystromroku.cz od 1. do 28. února.

„Z jednoho e-mailu můžete jabloni poslat zdarma vždy jeden hlas, dalším hlasem musíte podpořit i další strom. Možná jabloni v evropském měřítku pomohou i polští sousedé. A Angličany zaujme místo, kde byla tato odrůda jabloně vyšlechtěna. Přízvisko blenheimská odkazuje k městu Blenheim, místu narození Winstona Churchilla,“ prozrazuje Mirka Soldánová. Bude to však stačit na zisk ocenění? „To se dozvíme 17. března, kdy bude odtajněn výsledek hlasování,“ uzavírá manažerka MAS Stolové hory.