Zdroj: Archiv Mirka SoldánováJabloň u Lidmanů na první pohled není žádná krasavice, ale její pokroucený kmen a podzimní koruna plná jablek svědčí o bojovnosti. Snad právě proto měla největší sympatie veřejnosti a zvítězila s ohromným náskokem. Triumf nevelkého, ale odolného stromu je cenný i tím, že si poprvé v historii soutěže odnáší prvenství ovocný strom, který je zároveň i ve svých 75 letech nejmladším finalistou.

O cestě na vrchol jsme si povídali s Mirkou Soldánovou, projektovou manažerkou Místní akční skupiny Stolové hory, která byla hlavní iniciátorkou celého příběhu.

Jak vás napadlo přihlásit do soutěže jabloň, která není ani dominantním krajinotvorným prvkem jako většina stromů, které nechala za sebou? Co vás vedlo k myšlence, že právě machovská jabloň je tou pravou?

Myslím, že příběh o jabloni zaujal tolik lidí právě proto, že není spojená s žádným „nej“, dalo by se říct, že je to obyčejná jabloň, kterou může mít na zahradě kdokoliv z nás. Zastávám myšlenku, že je důležité vidět krásu i v běžných věcech okolo sebe. Navíc ráda „k Lidmanom“ do Machovské Lhoty chodím přes Bor na pivo, je tam příjemná atmosféra. A těch příběhů, které jabloň vyslechla a v tajnosti udržela. Soutěž Strom roku jsem sledovala v minulosti a květnový nápad byl ryze spontánní.

Řekněte nám něco víc k historii stromu. Co o ní víte, co se o jabloni traduje?

O historii jabloně jsem se dozvěděla až díky vzpomínkám pana Lidmana a dalších místních. Celý příběh jabloně se těžko dohledává, ale prý byla vysazena na podzim, když se pan Lidman narodil, což je více než 70 let. S jabloní se také pojí úsměvná historka o hřebících, které tatínek pana Lidmana, původní majitel a hospodský, ke kořenům jabloně na radu jednoho ze štamgastů nasypal, aby začala plodit. V průběhu hlasování jsme zjistili, že původně určená odrůda kožená reneta zimní není správná a odborníci ji určili jako renetu blenheimskou. Tím se nám z jabloně stala Angličanka. Blenheim je známý tím, že se zde narodil Winston Churchill.

Vítězný strom získal poukaz na zásah arboristů. Jaké ošetření pro jabloň plánujete? Co by jí prospělo, aby si udržela ještě dlouhé roky vegetační svěžest a plodila jablka i nadále? Přece jen – ten kmen nevypadá příliš pevně…

Jabloň ošetření nutně potřebuje, takže jsem moc ráda, že díky vítězství bude odborně ošetřená. Až arboristé konkrétně určí možné zásahy. Tipuji, že provedou prořezání koruny a také vhodně kmen podepřou. Mimochodem část financí vybraných z dárcovských SMS právě pokryje toto odborné ošetření.

Příznivci Jabloně u Lidmanů na její podporu uspořádali Tour de štrúdl a nazpívali speciální písničku. Jak se tyto myšlenky zrodily a jaký měly ohlas?

Obě myšlenky vznikly v kanceláři MAS Stolové hory, kde pracuji. S kolegy jsme chtěli hlasování více podpořit, nicméně epidemiologická situace už v září setkávání moc nepřála. Venkovní akce, kde by nebylo v jeden moment hodně lidí, bylo jediné řešení. Tak jsme vzali stan, ve spolupráci se střední školou jsme napekli štrúdly a vyrazili na tour po náměstích v Náchodě, Hronově a Polici nad Metují. Ohlas byl obrovský. Manželka kolegy Michaela Rejchrtová vymyslela text k písničce, oslovili jsme místní kapelu DAMTRIO, zda by písničku nazpívali. Paradoxně jsme písničku zveřejnili v den, kdy bylo zakázáno zpívat.

Těsně před začátkem tajného hlasování měla Jabloň u Lidmanů 617 hlasů. Během týdne se počet hlasů více než ztrojnásobil a dostala se na 2191 hlasů. Prozraďte – byla to součást vaší strategie šetřit hlasy na samotné finále? Máte třeba nějaké signály, že nějaký „mecenáš“ jabloň podpořil spoustou hlasů? Jak to bylo?

V první chvíli po zveřejnění výsledků mi vůbec nedošlo, o kolik hlasů jabloň přeskočila své konkurenty. Takový náskok mě ani ve snu nenapadl. Samozřejmě jsme zvažovali, kdy hlasy poslat, a víc jsme se soustředili na poslední týden. Na druhou stranu jsme po celou dobu všichni dělali, co bylo v našich silách, a evidentně to přineslo své ovoce. Petr Šturm, současný majitel, Jaroslav Lidman, bývalý majitel hospody, místní zahrádkáři, zástupci machovské školy, ti všichni stromem doslova žili. A nejen ti, jabloňová vlna, která se zvedla, byla obrovská. Vím o mnoha lidech, kteří poslali desítky hlasů. Mecenášů tak bylo hodně. A o to větší radost jsem z toho měla.

Jabloň u Lidmanů bude letos reprezentovat Českou republiku v prestižní mezinárodní anketě Evropský strom roku. Plánujete už nějakou strategii, jak ji zviditelnit, aby dostala hlasy od českých příznivců? Třeba nějaká celorepubliková Tour de štrůdl nebo možná pro pány lákavější Tour de calvados?

Evropské kolo soutěže bude probíhat v únoru, a ten je už za dveřmi. Aktuálně tak dokončujeme naše plány a nápady. Ty však bohužel budou vzhledem k současné situaci opět dost osekané, což nás mrzí, ale o to víc se snažíme vymýšlet jiné formy propagace. Přes facebookový profil spolku MAS Stolové hory jsme našli profesionálního fotografa a kameramana, ale především ochotného a vstřícného Honzu Bartoně, pod jehož taktovkou vzniká video. Věřím, že příběh jabloně osloví lidi nejen tady u nás, ale i po celém Česku. A třeba si doma upečou štrúdl podle receptu jejich babičky anebo dají přednost calvadosu od souseda. Hlasovat zdarma bude možné v průběhu celého února na webových stránkách www.evropskystromroku.cz.