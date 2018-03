Jak blízko máte ke svým penězům?

Náchodsko - Obyvatele malých vesnic často dělí od nejbližšího bankomatu i desítky kilometrů.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Kucei Miroslav

Velkou hotovost u sebe v dnešní době nosí málokdo. Ve městech, natož v metropolích, není problém vybrat z účtu peníze. Bankomaty má ve větších sídlech hned několik bank. Horší situace panuje na vesnicích. Tam totiž bankomaty stále citelně chybí. Lidem tedy nezbývá, než pro bankovky podniknout i mnohakilometrovou cestu.

BEZ ŠANCE

Jít si vybrat peníze do bankomatu je pro obyvatele či návštěvníky příhraničního Machova na Náchodsku záležitost, kterou zde zatím nikdo neokusil. V malebném údolí obklopeném věncem zalesněných kopců hraničního Boru, polských Stolových hor a Broumovských stěn, totiž bankomat nikdy nebyl.

„Svého času jsme o něj usilovali u České spořitelny, ale bylo nám řečeno, že předpokládaná frekvence výběru by byla nedostačující na to, aby zde byl bankomat zřízen,“ říká Jiří Krtička, starosta městyse, který je křižovatkou mezinárodních pěších, lyžařských a cyklistických tras.

Podle jeho slov ale místní absencí této vymoženosti nijak netrpí. „Nepociťuji žádný tlak obyvatelů na zřízení bankomatu. Mají možnost mít účet na poště u Poštovní spořitelny, takže ti si mohou vybírat peníze přímo na poště. Většina lidí stejně dojíždí za prací, takže výběr bankovek řeší třeba v nedaleké Polici nebo v Hronově,“ upřesňuje starosta Krtička.

Bez bankomatu je i obec Volanice, která se nachází zhruba 15 km jižně od Jičína. Ve vesnici funguje obchod, školka a knihovna. Pokud místní chtějí využít služeb bankomatu, musí do Jičína, pětadvacet kilometrů vzdálených Hořic nebo Ostroměře. Jistou bankovní službu nabízí zdejší provozovna Jednoty. Při nákupu nad tři sta korun můžete platit kartou a zároveň si vybrat částku ze svého účtu do maxima 1500 korun. Senioři ale nevyužívají ani tuto možnost. Většina z nich je zvyklá platit v hotovosti a peníze ukládat na vkladní knížku nebo doma pod polštář.

Ani nejbližší tři kilometry vzdálené město Vysoké Veselí s 862 obyvateli není bankomatem vybaveno. „Žádali jsme o něj, ale pro banku nejsme zajímavou lokalitou,“ tvrdí starosta Luboš Holman. Protože ve Veselí funguje pošta, zdejší ve větší míře využívají služby Poštovní spořitelny. „Senioři ale mají většinou uloženy peníze u České spořitelny, a tak si své finanční záležitosti vyřizují při nákupech v Jičíně,“ upozorňuje Holman.

Bankomatu se na konci roku 2016 dočkaly Nechanice na Hradecku. Bylo to však vykoupené koncem pobočky jedné z bank. „Řekli nám, že se jim nevyplatí mít tu pobočku a nainstalovali bankomat. Lidé se ho naučili používat, platí přes něj i účty,“ řekl starosta Nechanic Jiří Pechar. Pobočka banky se nedávno zavírala i v třítisícové Rtyni v Podkrkonoší. V provozu je tady také jen bankomat.