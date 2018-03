Jak jsme žili v Československu: Historii ukáže Velký Dřevíč

Služby - Služby Uklízeč, uklízečka13 500 Kč

Uklízeči výrobních prostor (kromě potravinářské a farmaceutické výroby) a skladů PRACOVNÍK/-ICE ÚKLIDU. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou (do 31.12.2020), ranní směna od 06:00 hod. do 14:00 hod. Nástup možný ihned. Pozice je vhodná i pro osoby zdravotně znevýhodněné a osoby se zdravotním postižením., Náplň práce: úklid svěřené části objektu., Zaměstnavatel nabízí náborový příspěvek na zapracování až do výše 12.000,- Kč., Kontakt - paní Zemanová Klára, tel.: 730 158 460, e-mail: zemanova@cleancat.cz (zaslání životopisu). OSOBNÍ KONTAKT POUZE PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ., Místo výkonu práce: Horní Adršpach 109, 549 52 Horní Adršpach.. Pracoviště: Hpf cleancat s.r.o. - pracoviště, 549 52 Horní Adršpach. Informace: Klára Zemanová, +420 730 158 460.