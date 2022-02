„Ještě před pár dny tam dědeček s bratrem žili obyčejný život bez nějakého ohrožení. To, co se stalo ve čtvrtek v noci, je ale obyčejná okupace podobná té, jakou jste vy v Československu zažili v roce 1968,“ říká muž. Co bude dál, neví. Teď podle svých slov musí vydělávat peníze, rodina je pro něj nejvíc. Po dnešních událostech začal přemýšlet, zda se vrátit, nebo pro ni zkusit v Česku zařídit azyl.

Jedna z mála, kdo se nebojí říct své jméno do novin, je Natálie Chacková pocházející z města Vinica na centrální Ukrajině. V Pardubicích žije už 25 let, v kontaktu je stále se svou maminkou. Té je ale přes 70 let a nemá cestovní pas, aby sem mohla přijet.

Máte volné ubytování pro uprchlíky? Dejte nám vědět, vyzval hejtman obce v kraji

„To, co udělali Rusové, je kudla do zad. Cítím obrovskou bezmoc, umocněnou tím, že ta zrada je od státu, se kterým jsme dříve žili ve společné zemi. Nemůžu věřit tomu, že to není špatný film,“ popisuje Natálie. Dodává, že nevěří ruské propagandě. „Jsem si jistá i tím, že referendum v roce 2014 na východě Ukrajiny bylo zmanipulované,“ doplňuje.

Podobně reaguje šéf jedné stavební firmy v Pardubickém kraji, který pochází ze Zakarpatí na západě Ukrajiny. Také on si z bezpečnostních důvodů nepřál zveřejnit své jméno. „To, co si myslím, je vlastně nepublikovatelné. Takže asi takto: Poslední události jsou pro mě obrovské zklamání. Můj názor na Rusy se nezměnil už 20 let. Pociťuji absolutní opovržení,“ prohlašuje.

Válka začala: Rusko napadlo Ukrajinu. Úřady hlásí oběti mezi civilisty

„Nechci být sprostá. Myslela jsem, že Putin na západ Ukrajiny nezaútočí,“ přidává se 41letá chrudimská živnostnice, jež se také bojí o bezpečnost. Pochází z ukrajinského Užhorodu, který leží těsně za slovenskými hranicemi. A předkládá svou verzi událostí posledních let: Putin se prý nejprve snažil Ukrajinu ovládnout přes své lidi. To se mu ale nepovedlo, a tak to zkusil jinak - anexí Krymu a čekal, jaká bude reakce.

„Přijde mi, že reakce světa byla slabá, takže Putin se začal cítit silný a šel dál. Vůbec bych se nedivila, kdyby se zopakovala situace z roku 1938. Rusko jede stejným scénářem jako tehdy, chce to jen tentokrát udělat lépe. Putin opakuje to, co tenkrát udělal ten psychopat z tehdejší druhé strany,“ uvádí žena.

A dodává, že ji mrzí, kolik je v Česku lidí, podle nichž situace na Ukrajině není naše věc. „Doporučovala bych jim porovnat historii. To není věc jen Ukrajiny a Ruska,“ upozorňuje.