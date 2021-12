Náchodský babybox se dnes dočkal svého modernějšího nástupce. Foto: Deník/Jiří ŘezníkZdroj: Deník / Jiří Špreňar

Náchodský babybox se 6. ledna dočkal svého modernějšího nástupce, babybox nové generace. Do té doby to byl nejstarší sloužící babybox u nás. "Ten původní je v porovnání s nově instalovaným skutečně plechovou pixlou s dvířkami na kliku," komentoval výměnu otec babyboxů Ludvík Hess s připomínkou, že na své první děťátko čekala náchodská bedýnka jedenáct let - do 26. září 2020. Do ostrého provozu byl uveden o měsíc později.

Babybox nové generace nahrazuje v Náchodě služebně nejstarší "bedýnku"

