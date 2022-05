Proměna oprýskané ruiny v novotou zářící objekt nebyla ale snadná a v průběhu rekonstrukce vycházeli najevo skutečnosti, z nichž neměl dodavatel žádnou radost. „Ten dům je veliký a byl v zoufalém stavu. Dát ho do pořádku byla obrovská výzva. Jsem Hronovák a patriot přiznám se na rovinu, že jsem uvítal příležitost dát dům do pořádku. Byla to pro nás prestižní zakázka,“ říká jednatel dodavatelské společnosti Pavel Petřík.

Schovaní kostlivci, kteří na první pohled nebyli vidět, se objevili v okamžiku, kdy se začali odkrývat jednotlivé konstrukce. „Zjistili jsme, že ten dům je v tak šíleném stavu, že bychom odtud nejradši utekli. Základní nosné prvky byly buď shnilé nebo na dnešní dobu totálně poddimenzované,“ říká, že původní projektová dokumentace měla na začátku zcela jinou podobu než jakou přinesla realizace stavby.

„Bylo toho spousta. Klobouk dolů před chlapy, že se s tím popasovali a zvládli to. Neměli jsme možnost sundat střechu a nechat velkým jeřábem vytahat osmimetrové dřevěné trám a jako náhradu tam dát železné nosníky. Všechno to šlo přes okna ve štítu a chlapi to tahali v rukách,“ vzpomíná na náročnou etapu rekonstrukce.

Uznání bývalých nájemníků

Mezi návštěvníky byli i bývalí nájemníci, kteří v domě bydleli před rekonstrukcí. I oni nad novými prostory uznale pokyvovali. „Na to jak to tu vypadalo, tak to je fakt moc pěkné. Bydleli jsme tu kupu let,“ říká někdejší nájemce Juraj Fečo. Dotkla se ho ale výstava fotografií zachycující dům před rekonstrukcí. „Je tam vyfocený takový hnusný byt, kam nastěhovali neplatiče. Teď to vypadá, jako bychom všichni tady bydleli v takové špíně. To mě uráží. Přitom tu bydleli i lidé, kteří dokonce kartáčovali půdu,“ rozčiloval se. V minulosti zde bydlela i paní Nikola. Po prohlídce nových bytů by nad návratem neváhala. „Kdyby mi ho nabídli, tak bych ho brala určitě,“ dodala. A nebyla sama. Uznale nad zrekonstruovanými prostory pokyvovali hlavami snad všichni z mnoha desítek návštěvníků. Občas polohlasně zazněl komentář, jestli to není pro „sociály“ škoda a někteří polohlasně sdíleli obavu, jak dlouho to zde takhle hezké vydrží. Žádné protesty, že se do některých z bytů v příštích týdnech nastěhují uprchlíci z Ukrajiny, ale nezazněly.

Že desítku sociálních bytů během příštích týdnů obydlí nový nájemníci je jisté, ale názory na podobu nové expozice v přízemí budovy se různí. „V první vstupní části by měli být slavní místní rodáci a osobnosti, které jsou spjaté s Hronovem,“ říká správkyně plánované expozice Drahomíra Večeřová. V části s historickou funkční pecí by měla být i expozice věnovaná Čapkům.

„Chceme cílit vyloženě na jejich dětství a vycházet z Devatera pohádek, protože v šesti z nich je zmíněn Hronov,“ říká, že právě pohádkovým směrem by expozice měla směřovat. V poslední místnosti by měla být připomínka na papírenskou minulost. „Objekt byl totiž postaven v roce 1821 jako strojní papírna na vodní pohon. Představovali bychom si zde mít i lehkou výrobu ručního papíru,“ dokončila představu o podobě expozice.

Takovýto model ale nemá podporu u milovníků sourozenců Čapkových. „Měli by tu být jen Čapkové, nic víc. Žádná výroba papíru. To se sem vůbec nehodí. Tady v tom interiéru nemá papírna co dělat,“ má jasno rodilá Hronovačka Lidmila Kubinová ze Společnosti bratří Čapků.