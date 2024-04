Na dvě stovky lidí se v sobotu odpoledne sešlo v Náchodě. Všichni byli svědky historické události, kdy se po třech dekádách opět ke slovu přihásila legendární běloveská minerálka Ida. Stalo se tak v prameníku Jakub.

V sobotu se začala psát nová historie minerálky IDA. | Foto: Deník/Petr Vaňous

Prameník bude v provozu každý den od 8 do 20 hodin, od října do dubna pak v čase od 9 do 18 hodin.

Otevřením prameníku však práce v areálu Velkých lázní nekončí. V loňském roce byla do programu Interreg Česko-Polsko 2021–2027 předložena projektová žádost s názvem „Balneum Glacensis“. Vedoucím partnerem projektu je město Náchod, partnery na polské straně jsou města Kudowa-Zdrój a Polanica-Zdrój. Cílem projektu je revitalizace a rozvoj lázeňských infrastruktur na obou stranách hranice, což přispěje ke zvýšení turistického potenciálu našeho regionu.

Realizace projektu započala 1. ledna 2024 s termínem dokončení 30. června 2026.