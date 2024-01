Mezi startujícími byl i jediný zástupce z Broumovska Martin Ducháč. Loňský vítěz běžkařské kategorie náročného Šediváčkova longu, jehož další ročník začíná právě dnes v Orlických horách, byl z dvoudenních závodů v takřka domácích kopcích nadšený. „Bylo to na Janovičkách po pěti letech, a bylo to dneska krásné," pochvaloval si umrzlou trasu, dostatek sněhu a slunečné počasí. V cíli vzdal hold pořadatelům z červenokosteleckého MC Metuje.

Po letech tak opět zasněženými horami zněl psí štěkot, povely musherů a svištění saní. Pořadatelům závodu z MC Metuje přišla vhod hlavně sněhová nadílka ze začátku minulého týdne. Ještě pět dní před plánovaným startem to vypadalo, že stejně jako v předchozích pěti letech budou muset pořadatelé setkání musherů odpískat. A jak Deníku ředitel závodu Jaromír Hanuš prozradil, byla by to asi definitivně konečná. „Původně jsme byli rozhodnutí, že když to letos neklapne, tak už nebude nikdy žádný. Ze shora nám ale dali znamení v podobě sněhové nadílky, že to máme dělat dál. Snad nebyl poslední a věříme, že furt budou závodníci, kteří budou chtít přijet za rok, za dva, za tři," věří předseda pořadatelského klubu v úspěšné navázání na dlouholetou tradici.

„Před dvacet lety se mě ujali jako sirotka, který uměl jen na lyžích, ale o mushingu nevěděl nic. Těch dvacet let se o mě nádherně starají jako o vlastního. Já bych ani neřekl, že je to klub… Je to spíš velká rodina úžasných lidí, a když do ní zapadnete, tak je to něco neuvěřitelného," neopomněl poděkovat i servisu, který se mu stará o lyže. „Celou dobu mi Netvor připravuje lyže a ještě se nestalo, abych nebyl na bedně. Netvore děkuju za lyže," vzkázal do nedaleké půjčovny. „Když jsem před dvaceti lety začínal, tak jsem slíbil manželce, že budeme mít jen jednoho psa. Teď už jich máme pět," vyzdvihl vstřícnost a toleranci, které se mu dostává doma.

Zdroj: Jiří Řezník

Na Janovičky dorazil se svými sibiřskými husky i Michal Zapletal z Rampuše. „Jsme z Orlických hor, trénujeme v kopcích, takže nám tahle kopcovitá trať sedí," pochvaloval si zdejší trať, kterou pojal jako poslední přípravu na právě začínající Šediváčkův long. Cestu do cíle mu zkomplikovali na volno puštění psi myslivců na polské straně hranice. „Řekl bych, že ty zdejší kopce jsou ještě náročnější než ty u nás doma. Rád se zase za rok vrátím, je to tu super," ohodnotil víkendovou štaci.

Závodem neúnavně provázel Jiří Plšek, který do atmosféry dokázal vtáhnout i nezasvěcené diváky. „Podmínky úžasné, diváci skvělí, zvláště domorodci v Heřmánkovicích, kteří si připravili pro závodníky tradiční občerstvovačku, kde jim servírovali třeba i špek, aby se jim dobře jelo. Co si více musherské srdce může přát," rozhlédl se po zasněžených okolních kopcích.

Zdroj: Jiří Řezník