Středa 20. března je prvním jarním dnem. Příroda se probouzí, rozkvétají květiny, keře i stromy. Letos se zdá všechno nějaké rychlejší. Počasí je v posledních dnech a týdnech teplejší a slunečnější. V Náchodě nově rozkvetly tisíce bílých, modrých, fialových a žlutých krokusů, postupně rozkvétají záhony narcisů a už brzy bude možné obdivovat voňavé hyacinty. Barevné květy přitahují pozornost kolemjdoucích a zlepšují náladu. Přitahují samozřejmě i čmeláky a včely. Podívejte se.

Jaro v rozkvetlém Náchodě. | Video: Deník/ Regina Hellová

Ke strojní výsadbě nových cibulovin došlo už na podzim, a to u bytového domu naproti nádraží a v parku před budovou soudu. "Je to nádhera, nemůžeme se vynadívat," usmívala se seniorka v přízemí domu u nádraží. Pod okny mají zdejší obyvatelé záhon ze žlutě, bíle a fialově kvetoucích krokusů. U soudu jsou krokusy bílé a fialové, doplněné o modré, bílé a žluté hyacinty. "Do trávníků se vysadilo více než patnáct tisíc cibulek," upřesnilo vedení města a přidalo informaci, že po odkvětu krokusů bude třeba vyčkat, než listy rostlin zcela zežloutnou, cibule tak naberou dostatek živin pro kvetení v dalším roce, a teprve poté se plocha výsadeb poseče společně s trávníkem.

Velikonoční trhy v Hronově nabídly pomlázky, kraslice, dobroty i představení

"Věříme, že nově připravené plochy cibulovin potěší. Byli bychom rádi kdyby vynaložené úsilí a peníze do zkrášlení veřejných prostranství nebyly investovány zbytečně a nedocházelo k poškozování záhonů. Rádi bychom proto požádali pejskaře, aby mezi výsadby nepouštěli své psí mazlíčky. Bohužel jsme se s tím již i u nových výsadeb setkali, květy a mnohdy i drobné cibulky jsou tak ničeny," upozorňuje náchodská radnice.

Kdo by chtěl obdivovat krásu žlutých narcisů, najde je nejen v parku u nádraží, ale i podél chodníku u kruhového objezdu u Slavie.

Obyvatelé i návštěvníci města se už nyní mohou těšit na letničkové záhony z přímého výsevu. Kromě stávajících míst bude nově osetý i okraj chodníku v lokalitě Pod Montací.