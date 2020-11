Těla, která v kostelní kryptě spí svůj věčný spánek již téměř 300 let a k vidění jsou jen zřídka, nyní poprvé v historii prošla procesem očištění a po nutném ošetření se jim opět dostane zaslouženého klidu. „Stav těl, z nichž první zde bylo pochováno v roce 1735, kdy zde spočinul dědeček sestřenice manželky Matyáše Bernarda Brauna a současně i jaroměřský lékárník Jan Khin, je opravdu tristní. Začal se tu totiž šířit červotoč a moli, kteří stav rakví a mumií značně degradují,“ řekl nad jednou z mumií zdejší průvodce a kronikář z nedalekých Jezbin Jan Kočí, který spolu s pracovníky Pohřební služby Aeternitas a dalšími spolupracovníky poslední týdny jaroměřské mumie očišťoval, aby mohly podstoupit další ošetření.

„Pozvali jsme odborníky z Národního muzea a dohodli jsme se na tom, že je potřeba celou kryptu zaplynovat a hmyz zničit. K tomu bylo ale potřeba mumie i rakve vyčistit,“ uvedl Jan Kočí, který zná příběh některých zemřelých takřka jako své boty a také ví, proč se na některých zdejších tělech zachovalo nejen pohřební oblečení, ale i to, proč ruce některých nebožtíků i po staletí (poslední pohřeb se tu uskutečnil v roce 1782, kdy následně tehdejší panovník Josef II. pohřbívání do krypt z hygienických důvodů zakázal) vypadají, jako by v truhle spočinuli teprve nedávno. „Krypta má tři okna, která nebyla nikdy zasklena, takže do ní proudí neustále čerstvý vzduch. Tím u některých těl došlo k procesu mumifikace,“ vysvětlil princip zachování těl zemřelých Jan Kočí a u některých nebožtíků přidal návdavkem i jejich zajímavý životní příběh.

„Například tu leží řada příslušníků rodiny Miseliusových . Z ní pocházela Alžběta, provdaná za Matyáše Bernarda Brauna. Leží tu i Braunův přítel, sochař Řehoř Thény z Tyrol, který si, stejně jako Braun, našel nevěstu v Jaroměři. Poslední spočinutí zde našla i čtrnáctiletá sestřenice Braunovy manželky Ludmila Miseliusová. Zajímavostí je také to, že tu je pohřbena i dvakrát nevlastní babička Bedřicha Smetany Marie Exnerová. Ta byla druhou manželkou Josefa Benedikta Exnera. Ten byl třikrát ženat a z prvního manželství se mu narodila Lidmila Exnerová, jež byla druhou ženou sládka Františka Smetany, otce Bedřicha, který se však narodil až ze třetího Františkova manželství,“ dodává Jan Kočí nad rakvemi, které do dnešních dnů ztratily svou dřívější zdobnost.

Zastavil se ještě nad jednou rakví, kde v modrých šatech sní svůj věčný sen „jaroměřská nevěsta“ Marie Khomlová. Ta podle legendy zemřela v den své svatby a do rakve byla uložena ve svatebních šatech. „Ovšem je to jenom legenda. Dívka umřela v 17 letech, ale svobodná. Během tří týdnů pak zemřelo ještě několik příslušníků její rodiny, například bratr.“

Podle Jana Kočího je nejmladší pohřbenou osobou v kryptě sedmitýdenní děvčátko a nejstarší jsou dvě osmdesátileté ženy. I ty nyní budou muset projít ošetřením tak, aby mumie byly zachovány i pro další generace. „Odborní pracovníci budou provádět zaplynování krypty v několika fázích. Předpokládáme, že práce skončí na podzim příštího roku,“ dodal Jan Kočí.