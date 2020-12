„Ve čtyři hodiny zmáčknu vypínač a je to,“ usmíval se principál Boučkova loutkového divadla Roman Bedřich Bauer, jenž se svou ženou už několik let v adventním čase proměňuje usedlost někdejšího zahradnictví v Josefově na Ježíškovu základnu.

Zatímco vloni se na začátku adventu sešlo u slavnostního rozsvěcení na 350 zájemců, tak letos vytyčené shromažďovací mantinely umožnily jen komorní setkání. „Abych řekl pravdu, tak počty lidí, kteří by se chtěli přijít podívat, jsem neřešil. Jenom jsem avizoval, že se rozsvěcíme a ne že to je akce rozsvěcení. Mimochodem, byl jsem v Tescu a v Kauflandu pro fixy na psaní vzkazů Ježíškovi… Věřím tomu, že víc lidí, než bylo tam, by sem rozhodně nepřišlo. To bylo šílené,“ kroutil hlavou nad nelogičností některých "PES-kých" rozhodnutí.

Mnoho ale nechybělo a Ježíškova kancelář se letos vůbec neotevřela. Po špatných zkušenostech v loňském roce, kdy někteří návštěvníci poničili figury v betlémě a nakonec neznámý pachatel dokonce odcizil kasičku, byli manželé Bauerovi rozhodnuti vánočně laděnou Ježíškovu základnu neprovozovat. „Odradilo nás to hodně. Hned na začátku roku jsme si řekli dost! Nestojí nám to za to. Děláme to pro radost, a když se někteří lidé takhle chovají… Nakonec ale bylo všechno jinak,“ začne vyprávět Roman Bedřich Bauer: „Když jsme někdy na začátku roku oznámili že končíme a prodáváme betlém, tak nás spousta lidé bombardovala, ať v tom pokračujeme. A jelikož jsme měkký, tak jsme se rozhodli, že budeme pokračovat i letos. Ale to už jsme měli betlém prodaný a museli jsme začít v březnu s výrobou nového. Není sice v takovém rozsahu jako ten minulý, je o dvě postavy chudší, ale plánujeme ho každý rok doplňovat o další figury,“ říká Roman Bauer, a prozrazuje, kde ten původní skončil: „Určitě jste postřehl, že v České Skalici opravovali letos náměstí… Tak to všechno dělali kvůli našemu betlému,“ zavtipkoval rozevlátě.

Kde Ježíškovu základnu najdete?



Bývalé zahradnictví v Josefově, jen pár desítek metrů od mostu, který přes Metuji spojuje Jaroměř s Josefovem. Když přijedete po 16. hodině odpolední, tak dům rozhodně nepřehlédnete, protože svítí do daleka.

Letos má osvětlení usedlosti jinou podobu než v loňském roce. „Základ zůstává v podstatě stejný, ale trošičku jsme pozměnili rozmístění světel. Na střeše svítí nová devítimetrová kometa,“ prozrazuje, že dům a přilehlé okolí osvěcuje celkem 25 světelných okruhů zhruba s 18 tisíci žárovkami. Ty svítí čistě jenom bíle, v pravidelném intervalu se rozblikají do rytmu hudby. „Je to řízené počítačem. Každou půlhodinu to zhasne a do rytmu koledy se to v různém pořadí rozsvěcí a bliká - je to taková bláznovina, ale mám to rád,“ usmívá se a dodává, že v celou hodinu hraje dlouhá koleda a o půle hraje kratší. Rodinou pokladnu svítivá paráda rozhodně nezruinuje. Tisíce LED žárovek mají menší spotřebu než žehlička.

Nějaké soby se sáňkami by tu ale návštěvníci hledali marně. „Mám tady akorát malé Santa Clause v klecích, aby nemohli nikam utéci. Ale ty nejsou vidět,“ ujišťuje Roman Bauer, který je jednoznačně na straně české klasiky. „Spolupracujeme se spolkem Náš Ježíšek, a proto tady opět otevřeme pravou Ježíškovu nebeskou kancelář, kde mohou malí i velcí psát svá přání Ježíškovi na nekonečně dlouhý dopisní papír,“ říká.

Ježíškova kancelář vypadá trochu jako kadibudka, ve které je „stroj“, kde se z jedné role na druhou převíjí papír. „Vstoupíte, napíšete vzkaz, který by měl začínat slovy Milý Ježíšku, pak zatočíte kolem, aby se papír navinul a bylo místo pro další vzkaz a zazvoníte na zvonek. Vloni se u nás stovkami žádostí popsalo 137 metrů,“ pamatuje si Roman Bauer a mezi nimi byly i dojemné vzkazy, jako například dětským písmem psané přání, aby se maminka uzdravila. „To člověka dostane do kolen.“

Mezi letošními přáními určitě nebudou chybět ta, která vloni nezazněla - ať covid-19 zmizí z planety.