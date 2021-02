Na Náchodsku se je největší ukázkou významu mokřadů Ptačí park Josefovské louky u Jaroměře. K vytváření mokřadů plných života zde ochránci přírody využívají historický zavlažovací systém a doplňují ho hloubenými tůněmi. Zadržováním vody tu vytvořili ideální místo pro ohrožené mokřadní ptáky. Někteří z nich, například vodouš rudonohý, nikde jinde ve východních Čechách nehnízdí.

Na podzim minulého roku bezplatně převedla jaroměřská radnice téměř čtyři hektary mokřadních luk České společnosti ornitologické, aby je v Ptačím parku Josefovské louky využila k zadržování vody, ochraně mokřadní přírody a ekologické osvětě pod širým nebem. „Ptačí park Josefovské louky prokázal za dobu své existence velkou službu v zadržování potřebné vody, poskytování krásného místa k návštěvě a v neposlední řadě i ke zviditelnění našeho města. Darování pozemků k dalšímu rozvoji této nestátní ptačí rezervace považujeme za absolutně smysluplné,“ uvedl starosta Jaroměře Josef Horáček.

„Pro ptačí park je to ohromná pomoc. Obecní pozemky jsou k tomu, aby sloužily obecně prospěšným cílům, mezi nimiž právě ochrana přírody a zadržování vody nabývá na významu každým dnem,“ oceňuje spolupráci ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.

Zádrži vody v krajině se dlouhodobě věnuje i sdružení Živá voda na Broumovsku, které pracuje s konceptem Živá krajina. Je to modelový postup, jak plošně vrátit do krajiny vodu, a to s pomocí revitalizace toků, obnovy mezí a mokřadů na rozsáhlých intenzivně zemědělsky využívaných pozemcích, odstavení nebo využití starých odvodňovacích systémů, zatravnění údolnic, změny způsobu hospodaření a dalších opatření ve vybrané oblasti. Umožňuje řešit všechny akutní problémy současné české krajiny, kterými je sucho, bleskové povodně, vodní a větrná eroze a představuje tak nezbytný krok pro adaptaci české krajiny na klimatickou změnu.

Letošní motto Světového dne mokřadů „Mokřady a voda“ upozorňuje na mokřady jako zdroj sladké vody a podporuje akce k jejich obnovení a zastavení jejich úbytku. "V současnosti čelíme stále narůstající sladkovodní krizi, která ohrožuje lidi i naši planetu. Používáme více sladké vody, než dokáže příroda doplnit, a ničíme prostředí, na kterém voda a veškerý život závisí nejvíce - mokřady. Kampaň roku 2021 zdůrazňuje příspěvek mokřadů k množství a kvalitě sladké vody na naší planetě. Voda a mokřady jsou spojeny v neoddělitelném soužití, které je životně důležité pro život a zdraví lidí a celé naší planety," říká Katarína Slabeyová z České společnosti ornitologické, a dodává, že mokřady jsou vůbec nejohroženějším prostředím na planetě. Odhaduje se, že od roku 1900 celosvětově zmizelo 64 % mokřadů, v České republice se hovoří až o 80 %, přičemž vnitrozemské mokřady mizí rychleji, než přímořské.