Jaroměř už plave, jinde koupaliště s otevřením ještě vyčkávají

Učitelé odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) UČITEL/-KA ODBORNÉHO VÝCVIKU - TISKAŘ/-KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 24810 kč, mzda max. 28650 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Nástup do zaměstnání k 1. 9. 2018. Po nástupu uchazeč/-ka absolvuje pedagogické studium pro učitele odborného výcviku v rozsahu 120 hodin., Plat je stanoven nařízením vlády č. 341/2017 Sb. - 9. platová třída od 24.810,- Kč do 28.650,- Kč podle let praxe., Pozice je vhodná pro absolventy/-ky učebního nebo maturitního oboru tiskař na polygrafických strojích s praxí na ofsetovém tisku., Nabídky formou profesního životopisu zaměstnavatel přijímá do 30. 6. 2018.. Pracoviště: Střední škola propagační tvorby a polygrafie, velké poříčí, náchodská 285, Náchodská, č.p. 285, 549 32 Velké Poříčí. Informace: Petr Šanc, +420 491 485 041,603 588 532.