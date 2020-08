Jaroměřské nádraží je významnou železniční křižovatkou odkud jezdí vlaky ve směru na Hradec Králové a Pardubice, Trutnov nebo Liberec. Je také místem, které v kraji za poslední dva roky zažilo kvůli nákladným rekonstrukcím a opravám nejvíce omezení. Sotva skončila jedna výluka a provoz na kolejích vedoucích z jaroměřského nádraží se vrátil na čas do normálního režimu, už se na obzoru rýsuje nové omezení.

Výluka na vlakovém nádraží v Jaroměři a rekonstrukce nádraží. | Foto: Deník / Michal Fanta

„Po červnové výluce, během které probíhaly práce spojené s rekonstrukcí jaroměřského nádraží, se nyní chystá další, která začne 7. září v úseku Dvůr Králové Stará Paka – Semily a potrvá do 6. října. Na to plynule naváže výluka v úseku Dvůr Králové nad Labem – Stará Paka. Ta potrvá do 25. listopadu,“ potvrdil v úterý Deníku systémový specialista odboru regionální dopravy ČD Tomáš Fiala. „Aktuálně na trati 030 Liberec – Jaroměř se až do 6. září jezdí bez omezení,“ dodal.