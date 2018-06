Jaroměřsko je místo s nejdelší historií, osidlovat Broumovsko začali benediktini

Náchodsko – Území na soutoku Labe, Úpy a Metuje bylo patrně prvním osídleným na území Náchodska. A to hodně dávno – již kolem roku 40 000 před naším letopočtem. První historicky doložená zpráva o Jaroměři je datována ale až rokem 1126, kdy na místě kostela sv. Mikuláše stál hrad, založený přemyslovským knížetem Jaromírem. Tímto letopočtem je Jaroměř nejstarším sídlem Náchodska.

Zeleň v obcích. Ilustrační foto.Foto: Shutterstock

„Jako město je prvně připomínáno v roce 1298 za vlády Václava II., kdy bylo hradiště pravděpodobně povýšeno Přemyslem Otakarem II. na královské město, patřící od roku 1307 manželce Václava II. Elišce Rejčce jako věnné město českých královen,“ píše se k historické události na webových stránkách města.



Pomyslné stříbro patří obci Starý Ples u Jaroměře, o níž se historické prameny zmiňují už v roce 1186. Její osud však ovlivnil císař Josef II., který dal roku 1780 stavět novou pevnost. Josefovu však Ples stál v cestě, proto byla prostřední část obce zbourána a její obyvatelé vystěhováni.

Nejstarší osídlení:Jaroměř rok 1126

Starý Ples 1186

Police n/M 1213

Provodov 1213

Bělý 1241

Stárkov 1250

Náchod 1254

Martínkovice 1255

Petrovice 1255

Broumov 1256

To okresní město Náchod je ve srovnání s Jaroměří téměř o 120 let mladší. „Jméno Náchod se poprvé vyskytuje v písemných pramenech v roce 1254 a vzniklo zcela přirozeně jako označení místa, kterým se chodí nebo prochází,“ přibližují historii oficiální internetové stránky města.



Na osidlování severní části Náchodska, které bylo až do začátku 13. století převážně jen neprostupným pralesem, se podíleli mniši. Počátky Broumovska a Policka jsou spojeny s působením nejstaršího mužského řeholního řádu na území Čech – břevnovskými benediktýny. „Ti v roce 1213 získali darem od krále Přemysla Otakara I. území dnešního Broumovska a Policka s malou osadou benediktinských poustevníků a dřevěným kostelem P. Marie na místě nazvaném Police, a o čtyřicet let později zahájili jeho kolonizaci,“ připomínají dávnou historii webové stránky města Broumova.



Bohatou historickou minulost má i obec Černčice, o níž je první písemná zmínka z roku 1318. Letos je to tedy krásných 700 let a v obci se chystají, že toto výročí po prázdninách náležitě oslaví. „Připravujeme oslavy výročí obce na 8. září. Zatím ještě dolaďujeme program,“ říká černčický starosta Ladislav Tylš.