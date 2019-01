Jaroměř – Na místě mezi základní školou Na Ostrově a Náměstím ČSA ještě na začátku června stával přes řeku Labe Komenského most. Nyní, o měsíc později, jej připomíná pouze osamocená železná podpěra. Demoliční práce vynucené zřícením mostu při červnové povodni jsou totiž už u konce.

Místní, kteří byli zvyklí po mostě přecházet, se tady občas zastavují a s určitou nostalgií hledí přes bezpečnostní zábrany.



„Je to neštěstí. Tak dlouho se chystala rekonstrukce, až se stalo tohle. Ale trochu se to dalo čekat. O mostní pilíř uvízlo hodně větví, které řeku brzdily. Spodní proudy pak most podemlely. Musel zákonitě spadnout," zauvažoval Václav Dvořák, který tudy chodí venčit svého psa.



Labe překlene do konce léta lávka

Obyvatelům Jaroměře teď samozřejmě nezbývá nic jiného, než si svoji cestu trochu prodloužit. Nutnost obcházení je však nebude trápit nikterak dlouho. Ještě před začátkem školního roku by totiž na místě zříceného mostu měla stát provizorní lávka.



Včera na radnici otevírali na mimořádném zasedání rady obálky s nabídkami poptaných společností na provizorní přemostění. „Předpokládám, že bychom provizorní přemostění měli dokončit nejpozději do konce letních prázdnin," potvrdil starosta Jiří Klepsa.



Upřesnil, že představa města je, že Labe překlene malá lávka bez pilíře, která bude alespoň dva a půl metru široká. Město chce, aby dodavatel lávku na místo původního mostu umístil na zhruba čtrnáct měsíců.



„Vycházíme z toho, že kdyby provizorní přemostění bylo v srpnu dokončeno, aby nejpozději do října roku 2014 tady mohlo být. Pokud se nám podaří udělat architektonickou poptávku a následně velké výběrové řízení na zhotovení mostu dle zákona, předpokládám, že ve druhé polovině roku 2014 by tento nový most mohl být zbudován," uvedl starosta.



Zda nový most spatří světlo světa v roce příštím, to záleží také na tom, podaří-li se zajistit dostatek peněz. Ve čtvrtek by mělo věc mimo jiné řešit mimořádné zasedání zastupitelstva.



„Chtěl bych, abychom zastupitelům předložili varianty řešení postupu. Byl bych rád, abychom postupovali tak, abychom měli naději, že nový most bude stát do konce příštího roku," dodal Klepsa. (bed,bro)