Jasno o složení zastupitelstva bylo v Bezděkově už před volbami

Bezděkov nad Metují - Konec. Volební komise na celém Náchodsku úderem 14. hodiny zevnitř uzamkly volební místnosti a začalo sčítání hlasů. Nejinak tomu bylo i v Bezděkově, kde však o složení nového zastupitelstva bylo jasno dávno před tím.

Dovoleno. člen volební komise v Bezděkově Jaroslav Podávka uklízí tabuli navigující voliče.Foto: Deník / Jiří Špreňar

"U nás se volí devět zastupitelů a vzhledem k tomu, že je jen jedna kandidátka s devíti jmény, tak je to jasně dané," vysvětlila předsedkyně volební komise. Tato skutečnost se zřejmě podepsala i na výrazně slabší volební účasti než byla před čtyřmi lety. Tehdy voliči vybírali ze dvou devítičlenných kandidátek a možnost výběru jich využilo více než 59%. Letos při předem dané jasné volbě jich nepřišlo ani 46%.



Volný čas při čekání na voliče si komise krátila různě."Upletli jsme jedny boty, jednu čepici a šálu a probrali spoustu zajímavých témat," usmívaly se ženy, jejichž hegemonii "nabourával" jeden muž."Je to dobrý, starají se o mě. Ráno přijdu a mám na stole kafičko, zákusek…"pochvaloval si s úsměvem dámskou společnost mistr obuvnický Jaroslav Podávka, který je stálicí ve volební komisi.



"Pan Podávka je už skoro itinerář, má i své inventární číslo. Když přijde volič a nevidí tady pana Podávku tak už se ptá co se děje," rozveselily se jeho kolegyně. "Je to tak, sedávám v komisi u všech voleb od roku 1989," potvrdil místní obuvník.