Je rozhodnuto. Novým senátorem za Náchodsko je Martin Červíček

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 21 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) ŘIDIČ/-KA NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU. Požadované vzdělání: úsv. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kontakt zasláním životopisu na e-mail marie.souckova@uskhk.eu a do předmětu uvést "řidič JA". , Celé znění inzerátu je k nalezení na www.uskhk.eu . , Požadavky: , - SOU technického zaměření , - praxe v oboru 2 roky výhodou , - řidičský průkaz sk. C, profesní průkaz, dopravně psychologické vyšetření , - řízení a obsluha silničních motorových vozidel určených pro údržbu silniční sítě , Náplň práce: , - práce spojené s výkonem zimní údržby silnic, zejména posyp vozovek chemickým nebo inertním materiálem a pluhování , - řízení motorových vozidel a obsluha stavebních strojů a mechanismů, pro které je držitelem oprávnění , - kontrolní prohlídky motorových vozidel, stavebních strojů a mechanismů před, v průběhu a po ukončení práce , - operativní zajišťování průjezdnosti, regulace a řízení dopravy v rámci výjezdů pro zajišťování BESIPu a neodkladných zásahů na silniční síti silnic I., II. a III. třídy , - pohotovost k výkonu zimní údržby, zajištění výjezdů , - prům.roční hrubá mzda 358 tis.Kč včetně odměn , - nástup dle dohody.. Pracoviště: Údržba silnic královéhradeckého kraje a.s. - pracoviště jaroměř, Do Končin, č.p. 396, 551 01 Jaroměř 1. Informace: -, .