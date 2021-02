/FOTOGALERIE/ Během víkendu bude ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) jednat s epidemiology a krajskými hygieniky o možnosti uzavřít některé další okresy v Česku. Ministr to v pátek uvedl během své tiskové konference.

Uzavřený okres Trutnov kvůli šíření nemoci Covid-19 | Foto: Deník / Michal Fanta

"Je to jedna z věcí, na které se budu krajských hygien ptát,“ řekl Blatný. O jaké okresy by se mělo jednat, zatím nespecifikoval. Podle statistik ministerstva zdravotnictví by ale mezi kandidáty na uzavření mohly být i dva okresy z Královéhradeckého kraje. Po Trutnovsku, které je uzavřené už více než týden, by se stejné opatření mohlo dopadnout i na Náchodsko a Hradecko.