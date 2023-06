/FOTO, VIDEO/Velká cena Nového Města nad Metují ve šplhu je extrémní, výkonnostně-vytrvalostní závod, unikátní v rámci celé Evropy.

Sestřih ze soutěžní akce. | Video: Irena Voříšková

Jediným místem v České republice a jedním z několika málo míst v Evropě, kde se šplhá po laně do výšky 14 metrů, je Nové Město nad Metují. Poslední červnovou sobotu na start 19. ročník Velké ceny Nového Města nad Metují v athénském šplhu nastoupilo jednadvacet borců, včetně tří žen, z nichž cíle dosáhlo dvanáct závodníků. Mezi dvanáctkou byl i nejstarší účastník akce jednašedesátiletý Ladislav Kubeček z TJ Maratonstav Úpice.

Úchvatný výkon předvedl Martin Vacek ze Sokola Libčice nad Vltavou, který překonal svůj rekord z loňského roku - 12,46 s. Martin letos vyšplhal bez pomoci nohou čtrnáctimetrovou délku lana v neuvěřitelném čase 12,15 s. Tímto časem stanovil nový rekord závodu ve šplhu na 14m dlouhém laně bez přírazu a jedná se o historicky nejlepší světový čas závodu v athénském šplhu na této délce lana.

Nejdůležitější je síla v pažích

Historie athénského šplhu (dříve nazývaného olympijský šplh) začala na prvních novodobých Olympijských hrách v Athénách v roce 1896, kde zařadili organizátoři do sportovní gymnastiky „šplh na laně bez přírazu nohou ze sedu na zemi do extrémní výšky 14 metrů.“ Vítěz Nicolaos Andriakopulos dosáhl času 23, 40 sekundy. To bylo poprvé a naposled, co se šplhalo do takové výšky. Na dalších olympijských hrách (až do roku 1932) pak byla stanovena výška 8 metrů. V Paříži v roce 1924 získal český závodník Bedřich Šupčík historicky první zlatou olympijskou medaili pro Českou republiku v čase 7,20 sekund. Ten jako gymnasta se sílou v pažích dokázal na laně zvítězit. Právě síla v pažích je u šplhu (bez pomoci nohou) nejdůležitější.

Řečtí námořníci trénovali na lodních lanech. Jelikož na čtrnáctimetrovém laně vzhledem k jeho délce (výšce) nelze nikde trénovat, zdálo se, že tento sport vymizí.

Závodí se už dvě desítky let

V Novém Městě nad Metují se historie závodu začala psát před dvaceti lety, u jejího zrodu stál Bedřich Lovák z TJ Sokol Hradec Králové, bývalý závodník a tehdy začínající závodník Martin Matěj, společně s přáteli z novoměstské TJ Sokol.

Zdroj: Irena Voříšková

Prvního ročníku akce se jako host dokonce zúčastnil Miroslav Šupčík, syn prvního českého olympijského vítěze Bedřicha Šupčíka.

„Našel jsem si tehdy na internetu, že existují závody ve šplhu. Pak jsem si na ně zajel do Prahy, kde jsem byl hned třetí v dorostu. Zůstal jsem u toho a postupně jsem se z nějakého desátého místa dostal na druhé. Závod na čtrnáct metrů je v Evropě jedinečný. Poslední čtrnáctka u nás byla v Pelhřimově, a ta skončila, zbyla už jen osmička, proto jsem navrhl, aby se konala v Novém Městě, aby závod nezanikl. Je to naprosto atypický závod, který není zařazen do seriálu Velkých cen, je to mimořádná soutěž,“ řekl Martin Matěj, který i letos byl mezi závodníky, kteří čtrnáctku pokořili.

Závodům na takzvaném dlouhém laně předcházely závody pro děti a mládež na 3 metry dlouhém laně, pro mládež a dorost na 4,5 metru dlouhém laně a pro příchozí (odvážnou veřejnost) také na 4,5 m dlouhém laně.