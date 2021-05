Padesátiletá Dostálová vedla hnutí ANO v hradeckém kraji do voleb už v roce 2017. Po volbách se stala ministryní.

„Nominace do čela kandidátky si velmi vážím. Od kolegů to vnímám jako potvrzení výsledků mé dosavadní práce. Před voliče předstoupím s pokorou a vyloženými kartami, co se nám povedlo, co méně a co máme v plánu udělat,“ uvedla Dostálová.

Dvojkou na kandidátce byl krajským sněmem zvolen poslanec, hradecký zastupitel a bývalý ředitel záchranné služby Jiří Mašek. Trojka je stávající poslanec a místostarosta Dobrušky Petr Sadovský na čtvrtém místě kandidátky je aktivní lékař v trutnovské nemocnici, poslanec Pavel Plzák. Na pátém místě je krajská zastupitelka z Nového Města nad Metují Jana Berkovcová.